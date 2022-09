Vuelven los mitones, Zara tiene los que llevan las influencers

La moda es cíclica e impredecible, y si hace unos años hubieras jurado verte muerta antes que llevando un bucket hat y has acabado cayendo como todas, seguramente esto te interesa. Y es que, gracias a muchas influencers hemos recuperado una moda del pasado que promete convertirse en todo un icono: los mitones. Y es que, si hasta hace unos meses estos guantes sin dedos solo estaban permitidos en tu código de vestimenta en el gimnasio para hacer ejercicios con pesas, mucho nos tememos de que eso está a punto de cambiar.

Si has visto estos últimos días las redes sociales, sobre todo Instagram, habrás podido observar como arrancó la Paris Fashion Week, con un fiestón de la firma italiana Calzedonia, especializada en ropa interior, medias y trajes de baño para mujer, hombre y niños. La marca organizó un evento por todo lo alto al que acudieron numerosas caras conocidas: desde Rocío Osorno hasta Sara Carbonero o Paula Echervarría.

El accesorio que más se ha repetido entre las invitadas han sido los mitones, y es que entre las frases más repetidas de las influencers es «el invierno ha llegado a París», por lo tanto el complemento perfecto para hacer frente al frío son unos guantes de cuero sin dedos y nosotras hemos encontrado unos que son clavaditos y de Zara.

Los mitones de piel de Zara

De ellos se pueden decir muchas cosas, pero no que sean el accesorio más calentito para tus manos. Los mitones son ideales si necesitas estar moviendo los dedos constantemente y no confías demasiado en los guantes táctiles, pero no esperes que hagan la función de unos buenos guantes o unas manoplas.

En Zara puedes encontrarlos en un tejido 100% piel y en tres colores pero de diferente estilo: color burgundy y negro con cierre con botón a presión y, en color azul/malva con otro estilo diferente. Ambos puedes encontrarlos en la página web de Zara y comprarlos por tan solo 25,95 euros.