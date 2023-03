Este mono corto satinado de Stradivarius es tu salvación para cualquier evento

La primavera es la época más popular para organizar todos esos eventos y ceremonias importantes que no suelen celebrarse durante el resto del año. Desde esas bodas y comuniones hasta cenas o reencuentros, e incluso comidas importantes durante la Semana Santa. Stradivarius tiene la prenda perfecta para ir sencilla pero elegante.

Nunca está de más añadir a nuestro fondo de armario prendas elegantes y combinables que nos puedan ayudar a salir del paso cuando surge alguno de estos eventos y no tenemos demasiado claro qué podríamos ponernos. Cuando hemos visto esta prenda de las nuevas colecciones de Stradivarius no ha podido evitar llamar nuestra atención, ¡es perfecta!

El mono estilo vestido satinado de Stradivarius ideal para eventos

Ya sea como invitada a bodas y comuniones o para ir a diferentes cenas o eventos, ir elegante es un must que debemos cumplir en estas ocasiones. No siempre es fácil dar con el look perfecto y es por ello que cuando encontramos una prenda versátil a la que sabemos que vamos a dar uso y que además nos puede servir para momentos importantes, necesitamos añadirla a nuestro armario.

La sencillez puede ser todo un acierto, y es que esas prendas de colores lisos y suaves que no están demasiado recargadas son sin duda las más sencillas de combinar y es por ello que siempre nos gusta recomendarlas. En esta ocasión hemos encontrado en Stradivarius este mono corto que es ideal para cualquier evento.

Se trata de un mono confeccionado con tejido satinado de manga larga acabada en forma acampanada, junto con un favorecedor escote en pico. Es de pernera corta y fluida y cuenta con el detalle de nudo en la parte frontal que se ajusta a la cintura afinándola y realzando tu figura.

Es una buena opción para ir elegante, pero cómoda. Además, es perfecto para primavera e incluso para verano, puesto que cuenta con una tela fina y ligera de 100% poliéster. Está disponible tanto en rosa palo como en negro o en blanco y podrás encontrarlo en tiendas físicas de Stradivarius o en su página web a un precio de 25,99 euros.