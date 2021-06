Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas para todos los gustos. La plataforma en streaming es la líder del sector. En gran medida porque cuida mucho sus productos, además de ser producciones millonarias. Y también porque a veces es muy estricta con sus decisiones.

La plataforma se ha pronunciado sobre una de sus últimas ficciones, Grand Army. La ficción de corte adolescente llegó a Netflix en octubre del año pasado, pero apenas ha hecho ruido dada su escasa publicidad. Netflix ya ha declarado sentencia. Grand Army ha sido cancelada tras una única temporada.

Grand Army adaptaba la obra de teatro Slut (Guarra) de la propia Cappiello, un drama adolescente que reflexionaba sobre la cultura del slut-shaming, la cultura de la violación y la presión estética (y censura) que sufren las mujeres constantemente en sus cuerpos.

Joey era la protagonista de esta historia tan rebelde, una alumna polémica en un instituto de Nueva York por desafiar constantemente el código de vestimenta del centro y luchar por el derecho de las mujeres de marcar pezones.

La estudiante no podía entender que los chicos fuesen sin sujetador y ella no pudiese lucir un escote. Esto recuerda mucho a la censura de Instagram, que bloquea a las mujeres, pero no a los hombres cuando muestran su pecho. También va más allá y hablaba de la diversidad cultural y sexual.

La polémica que canceló la serie

El determinante para cancelar la serie ha sido la polémica que rodea a su creadora.

Se dice que Cappiello recibió acusaciones de tener una conducta tóxica en la sala de guionistas, sobre todo con respecto a los guionistas de minorías raciales que precisamente había contratado para reflejar mejor la diversidad delante de las cámaras.

Netflix vio la excusa perfecta para cancelar la serie. Y es que nunca estuvieron muy convencidos de su argumento.