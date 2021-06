Netflix coloca esta película española como la más vista

El potencial del sector audiovisual español está saliendo a relucir gracias a la plataforma Netflix. El cine y las series de nuestro país siempre han estado muy infravaloradas. Parece como si muchos todavía tuvieran en la cabeza que el producto nacional siguiera caracterizado por las películas como las del destape de Andrés Pajares y compañía, o por las de Paco Martínez Soria.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El audiovisual español lleva tiempo atravesando fronteras. Y en Netflix hemos podido comprobar que nada tienen que envidiar nuestras producciones con las de Estados Unidos, referentes desde siempre en la materia.

El audiovisual español triunfa en Netflix

Así, actualmente podemos encontrar en la plataforma de vídeo bajo demanda multitud de películas y series españolas apasionantes. El último ejemplo lo tenemos en la cinta ‘Xtremo’, protagonizada por Óscar Jaenada, Teo García y Óscar Casas, hermano de Mario Casas. Una historia rodada en Barcelona plagada de acción e intriga que deja indiferente a muy pocos.

Pero hay más. Por ejemplo, las producciones rodadas por el director Oriol Paulo, como son la serie ‘El inocente’, o las películas ‘Contratiempo’, ‘Durante la tormenta’ o ‘El cuerpo’, todas ellas con actores de primera línea de nuestro país como José Coronado o Mario Casas.

Todo ello sin olvidar exitazos mundiales como ‘Bajo cero’, cinta que protagoniza Javier Gutiérrez y que va sobre el asalto a un furgón blindado. Una de las últimas producciones que han dado la vuelta al mundo.

Dos películas españolas lideran lo más visto en nuestro país

No obstante, hay muchas otras perlas con sello español en Netflix que no te puedes perder. Por ejemplo, la que es la película más vista en nuestro país. Se trata de ‘Hogar’, una película que también protagonizan Mario Casas y Javier Gutiérrez. Una cinta de intriga y suspense que no te dejará levantarte del sofá.

Una película a la que sigue otra española como la más vista en nuestro país. En este caso hablamos de ‘El hoyo’, una película ambientada en una realidad ficticia que refleja la sociedad de hoy en día y que da mucho en qué pensar.

A continuación listamos el resto del top 10 de las producciones más vistas en España: