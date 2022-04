El nuevo pantalón de traje para mujer de Zara que se ha convertido en toda una obsesión

Encontrar los outfits ideales para rellenar tu fondo de armario no suele ser una tarea fácil, y más si quieres completar varias secciones. No solo se trata de reunir los mejores básicos, elaborar los looks perfectos para uso diario o elegir las prendas más casual, sino que mirar por ropa de calidad más elegante y formal también es muy necesario.

Contar con los outfits perfectos para ir a la oficina o a reuniones de trabajo puede ser primordial para ti y no es necesario buscar en grandes marcas con precios muy elevados para encontrar la calidad que necesitas. Muchas cadenas de ropa convencionales cuentan con sus propias prendas para estilos formales y Zara es una de ellas.

El pantalón de traje de Zara con toques retro ideal para tus looks más formales

La cadena de Inditex ha sacado en su última colección un pantalón con cinturón con un ligero toque retro que puede ser la opción ideal para añadir a tu armario de cara a esos eventos serios e importantes. Se trata de un pantalón de tiro alto muy favorecedor con un cinturón forrado a tono que le da un aire retro por su hebilla ancha.

Cuenta con bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en la parte de la espalda. El cierre es muy sencillo y cómodo, con cremallera, botón interior y gancho metálico para otorgarte la máxima seguridad y confortabilidad. Es un pantalón estilo traje confeccionado en un 76% de poliéster, un 17% de viscosa y un 7% de elastano.

Sus materiales aportan cierta elasticidad a la prenda, por lo que se ajusta a la perfección a nuestro cuerpo consiguiendo un efecto cómodo y muy favorecedor. Podrás encontrar esta prenda en tallas desde la XS a la XL en todos los colores como negro, azul, rojo, verde o blanco a un precio de 29,95€ en cualquier tienda física u online de Zara.

