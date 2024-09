Alerta en la OCU: estas 12 bebidas pueden suponer un gran riesgo para tu salud

No es ningún secreto el hecho de que existen muchos productos que se venden en supermercados que son nocivos para la salud. El hecho de que un producto esté legalizado no solo en lo relativo a su consumo, sino también a su comercialización, no lo convierte de forma inmediata en un producto beneficioso para el que lo consuma.

Algo que podemos ver con aspectos como el alcohol o el tabaco. Sin embargo, a pesar de que se comercialicen, sí existen todo tipo de advertencias en lo que respecta al consumo de estos productos. Hasta hace no mucho, no ocurría lo mismo con las bebidas energéticas, un producto sobre el que diversas entidades han asegurado a lo largo del tiempo que, efectivamente, no son un producto beneficioso para la salud.

La advertencia de la OCU sobre las bebidas energéticas de los supermercados

Entre los muchos aspectos que hacen que este tipo de bebidas sean poco recomendables para cualquier persona, el alto contenido de cafeína lo convierte en un producto estrechamente asociado a todo tipo de enfermedades cardiovasculares, así como otras como la hipertensión, el sobrepeso, y la pérdida de masa ósea. Sin embargo, más allá de este conocimiento común, la OCU ha puesto el foco en algunos supermercados concretos.

Y es que en pleno 2024, ya queda poca gente que no esté advertida en lo que respecta a los efectos nocivos de este tipo de bebidas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que algunas marcas son incluso más nocivas de lo que ya sabemos. Algo que se debe a la proliferación de todo tipo de marcas blancas que se han ido sumando a la moda que iniciase Red Bull hace ya muchos años.

Por ello, la OCU, analizando todas las bebidas energéticas de supermercado, y teniendo en cuenta que el límite de consumo de cafeína diario se establece en 400 miligramos de acuerdo con la Autoridad Europea de Salud Alimentaria, la OCU ha llegado a una conclusión. Y en dicha conclusión, la organización ha señalado de forma directa a un total de 12 bebidas que superan por mucho el límite de cafeína establecido por esta entidad.

Estas son las bebidas energéticas cuyo consumo podría poner en riesgo tu salud

El límite por una sola dosis, teniendo en cuenta los parámetros recién mencionados, se establece en 200 mililitros. Y la bebida que encabeza la lista negra de la OCU no es otra sino la bebida energética Reing Melón Mania, que en su envase de 500 mililitros ya ofrece ese aporte de 200, máximo recomendado. Pero más allá de esta, existen otras 11 marcas que superan por mucho este límite.

Entre ellas, destacan algunas de las más famosas, como Monster Energy, Burn Original, Rockstar Original No Sugar, Burn Zero Sugar Raspberry o Monster Energy Zero, pero también lo hacen muchas de esas marcas blancas que triunfan en los supermercados más famosos, como son los casos de Colossus Lidl, Energy Drink Mercadona, o Furious Energy Drink Mercadona.