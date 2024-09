Los amantes del jamón están de luto: retiran este producto estrella de los supermercados

Dentro de todos los alimentos que representan un papel clave en la gastronomía española, el jamón serrano es, con casi toda seguridad, uno de los más importantes del todo. Ningún turista que se preste a visitar España puede marcharse de aquí sin probar un jamón ibérico de calidad. Algo que se puede encontrar en los lineales de muchos supermercados.

Sin embargo, tanto para los visitantes que ponen rumbo a España con el único objetivo de probar su jamón, como para todos aquellos españoles que disfrutan asiduamente de un plato de jamón serrano recién cortado, tenemos malas noticias: una bacteria ha supuesto la retirada de ciertos alimentos relacionados con el jamón serrano de los lineales de todos los supermercados.

Los motivos tras la retirada de un jamón serrano del mercado español

Todo comenzó tras la notificación del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, que hace escasos días alertó sobre la presencia de una bacteria en algunos lotes de jamón producidos en España y comercializados en Francia. Por esa parte, puedes estar tranquilo: podrás seguir disfrutando del jamón serrano en tu supermercado de confianza, aunque el sistema de alarma se ha incrementado desde la notificación del sistema RASFF.

El principal motivo que ha hecho saltar las alarmas es que la bacteria en cuestión se trata ni más ni menos que de la listeria monocytogenes, que, como podréis imaginar por el nombre, es la causante de la cada vez más común listeriosis. Un tipo de infección que, en primer lugar, puede provocar fiebre, dolores musculares y problemas gastrointestinales, pero que para sectores más vulnerables, como las personas mayores, los recién nacidos, y las mujeres embarazadas, puede suponer un enorme riesgo.

Precisamente por ello saltaron desde el primer momento todas las alarmas, activando de inmediato los protocolos de retirada del mercado antes de que la situación pudiera llegar a un punto de no retorno. No obstante, a pesar de que el producto en cuestión ha sido retirado a tiempo de la circulación, las autoridades sanitarias lo han calificado como un riesgo grave, instando a las personas que tengan en su poder dichos lotes, no duden en tirarlos a la basura.

Un problema que ha desatado una enorme polémica en lo relativo al control de calidad durante las etapas de producción, siendo un problema que ha evidenciado las lagunas en los sistemas de seguridad alimentaria de la empresa en cuestión. Por ello, el sistema RASFF aún se encuentra llevando a cabo una intensa vigilancia sobre los lotes afectados.

Por otro lado, en lo que respecta a la responsabilidad de los consumidores, y teniendo en cuenta que estos episodios son más habituales de lo que podríamos imaginar en un primer momento, las autoridades sanitarias recomiendan no solo verificar la procedencia de todos los productos, sino también estar al tanto de toda la información difundido por los canales oficiales respecto a este tipo de sucesos, evitando así caer por desconocimiento víctimas de una bacteria tan dañina como lo es la listeria monocytogenes.