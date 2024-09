La OCU elige la mejor cerveza del supermercado: ¡solo 30 céntimos!

Existen pocos planes más apetecibles para romper con la monotonía que disfrutar de una cerveza fresquita rodeado de tus amigos y familiares. Un plan que, en verano, es habitual llevar a cabo en la infinidad de terrazas que se pueden encontrar en cualquier ciudad en esta época. Sin embargo, la llegada del otoño nos obliga a cambiar en gran medida nuestros planes.

No obstante, esto no significa que este plan no pueda ser llevado a cabo igualmente. La única diferencia es que en lugar de hacerlo bajo el sol en una terraza, ahora tenemos que hacerlo desde la comodidad de nuestra casa. Y para ello, existe una gran variedad de cerveza en los supermercados entre las que podemos elegir. Pero, puestos a elegir, ¿cuál es la mejor opción?

El estudio de la OCU sobre la cerveza de supermercado, al descubierto

Una pregunta a la que, como es habitual, la OCU no ha dudado en dar respuesta. Y lo ha hecho a través de unos habituales estudios, para el cual ha estudiado la totalidad de las cervezas en lata que podemos encontrar en cualquier supermercado. El único requisito para formar parte de este estudio, se basa en tener un formato de lata de 33 centilitros.

El estudio incluye todas y cada una de las marcas que podemos encontrar en los lineales de todos los supermercados de España, desde aquellas de marca blanca de cada supermercado en concreto, hasta grandes marcas como Mahou o Estrella Galicia. Además de ello, destaca el hecho de que la relación calidad-precio ha sido uno de los factores clave para la OCU al llevar a cabo este estudio.

Las mejores y las peores cervezas de supermercado según la OCU

Comenzando por la positivo, el galardón a mejor cerveza en lata de supermercado tanto por su calidad como por su relación calidad propia no es otra que la cerveza Karlsquell, que se puede encontrar en Aldi por un precio de tan solo 0,29 euros la lata, siendo, además de una de las que mejor calidad tiene, la más barata del análisis.

Sin embargo, en otro apartado, y fijándose únicamente en la calidad de la cerveza sin tener en cuenta el precio, la cerveza Xibeca, de Damn, es considerada otra de las mejores del análisis. Entre sus virtudes, la OCU destaca su sabor suave elaborado a base de una selección de malta y lúpulo de calidad. El punto negativo no es otro sino su precio, que asciende hasta los 0,69 euros.

Sin embargo, el estudio de la OCU no se ha reducido únicamente a lo positivo, y también ha querido señalar aquellas cervezas que, bajo su criterio, no deben formar parte de la lista de la compra de ninguna persona. Y la peor valorada entre todas las opciones disponibles en los supermercados no es otra que la Cruzcampo Pilsen, con un precio de 0,72 céntimos cada lata y que, además, ha obtenido una puntuación de tan solo 60 puntos sobre 100.