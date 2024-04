Los consejos de la OCU para la compra-venta de ropa online

Desde tiempos inmemoriales, la industria de la moda es una de las que más dinero ha movido en toda la historia. Las tendencias que van y vienen, las marcas que lanzan nuevas prendas constantemente y otros muchos factores, han influido al hecho de que la ropa sea un bien cada vez menos duradero, siendo habitual tener en tu armario todo tipo de prendas que ya no usas.

Un hecho que de la mano de las plataformas móviles ha cambiado, gracias a la aparición de sitios de compra-venta de ropa de segunda mano. La aparición de las nuevas tecnologías han permitido que se creen todo tipo de ‘mercadillos’ online en los que la gente vende la ropa que ya no usa. Algo que tiene un efecto muy positivo en todos los ámbitos. Y desde la OCU nos lo explican de forma muy sencilla.

Los grandes beneficios de la compra-venta de ropa, según la OCU

Es habitual que desde la Organización de Consumidores y Usuarios nos brinden todos los consejos necesarios para sacar el máximo provecho a las herramientas que nos ofrece internet. Y la aparición de plataformas como Vinted, especializada explícitamente en la compra-venta de ropa, o Wallapop, que abarca todo tipo de productos, han simplificado mucho este proceso.

En el estudio llevado al respecto, la propia OCU ha confirmado que se trata de un mercado que interesa especialmente a los jóvenes menores de 35 años, principales consumidores de este tipo de negocios. No obstante, no se han limitado a eso, ya que la OCU también ha elaborado una lista con consejos fundamentales para llevar a cabo un negocio exitoso en todos los sentidos.

Remarcan en primer lugar la seguridad de estas plataformas, dadas las políticas de devolución y la seguridad con la que cuentan para evitar estafas. No obstante, desde la OCU también han querido centrarse en los aspectos clave que todos los vendedores deben tener en cuenta para ganarse la confianza de otros clientes. Y la primera de todas, es la más obvia: haz buenas fotos, ya que una buena fotografía en la que se aprecien los detalles llamará más la atención que una foto borrosa.

Remarcan también la importancia de no cortar las etiquetas. Y no se refiere a la etiqueta de la marca con la que están presentes en la tienda, sino a las etiquetas de lavado o talla, puesto que pueden ser de gran interés para el posible comprador. Del mismo modo, recomiendan ser sinceros con el estado de la prenda. Al fin y al cabo, se puede saber cuándo una prensa está muy usada o no, por lo que engañar al comprador no tiene mucho sentido.

Otro de los consejos que desde la OCU recomiendan a los vendedores es la flexibilidad de los precios. A todos nos gustaría conseguir 15 euros por una camiseta que nos costó 20, pero la realidad es que poca gente estaría dispuesta a llegar a esos precios por una prenda de segunda mano, por lo que, aunque perdamos algunos euros, lo importante es conseguir dinero por esa prenda que está cogiendo polvo en el armario.

Y con todo esto, desde la OCU nos ofrecen todos los consejos imprescindibles para convertirnos en unos vendedores de lujo de prendas de segunda mano. Un mercado muy positivo, ya que nos permite recuperar parte de la inversión, ofrecer a otras personas la posibilidad de dar una segunda vida a nuestras prendas y, sobre todo, apostar por un desarrollo más sostenible del mercado de la moda.