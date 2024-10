La OCU revela por qué deberías dejar de comprar carne en este supermercado

Dentro de los alimentos que forman una parte indispensable de una dieta mediterránea como la que abunda en España, la carne es uno de los indispensables. Gran fuente de proteínas, vitaminas y siendo un alimento muy beneficioso para el sistema nervioso y la salud cardiovascular, la carne representa un aspecto vital en la dieta de millones de personas.

Sin embargo, del mismo modo que ocurre con el resto de alimentos, la calidad de la carne no es la misma en todos los lugares. Lo más recomendable es acudir a una carnicería en la que ofrezcan un producto fresco y de calidad, lo cual no implica que comprar carne en el supermercado no sea recomendable. Sin embargo, en lo que a esto respecta, la OCU tiene sus reservas.

El análisis de la OCU sobre la carne del supermercado que deja un gran señalado

Y es que como es habitual, desde la OCU no han querido perder la oportunidad de informar a los consumidores sobre la calidad de lo que consumen, y lógicamente, entre todos los estudios llevados a cabo, la carne no iba a ser una excepción. Un estudio en el cual se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre la calidad de la carne de 18 cadenas de supermercados, con unos resultados que han sorprendido.

Entre los aspectos a destacar de dicho estudio, la OCU ha analizado aspectos como la frescura, el sabor, la textura o la apariencia, siendo estos algunos de los criterios principales que han determinado los resultados. Unos resultados que no solo han demostrado que la calidad de la carne no es la misma en todos los supermercados, sino que han dejado a una cadena muy señalada desde el punto de vista negativo.

Este supermercado, que cuenta con el dudoso honor de ser el supermercado que ofrece la peor carne de España, es ni más ni menos que la cadena Día, que ocupa el último puesto del análisis. Entre los motivos que llevan a esta plataforma a ocupar este puesto, destacan problemas en la frescura y el sabor, siendo elegida por los clientes entrevistados como la peor opción dentro de la enorme amplitud de supermercados, contando con una diferencia de hasta 22 puntos respecto al primer clasificado.

¿Cuál es la mejor opción para comprar carne en el supermercado?

Sin embargo, esto no implica que no haya supermercados que tengan una carne de gran calidad. Y como contrapunto a la nota negativa brindada por los supermercados Día, Hipercor se ha consolidado como la cadena con mejor carne a nivel nacional, recibiendo una puntuación de 79 puntos sobre 100, colocándose como la segunda mejor en el ámbito general de la clasificación.

Sin embargo, para conocer la cadena que ofrece la mejor carne de España a nivel global tenemos que viajar a Cataluña. Más concretamente, al supermercado Esclat, cuya carne ha sido la mejor valorada tanto por los clientes como por el estudio de la OCU, recibiendo una puntuación que alcanza los 84 puntos sobre 100. Un estudio que más allá de señalar a los supermercados Día y elevar la figura de Hipercor y Esclat, demuestra que en las grandes cadenas también es posible encontrar carne de calidad.