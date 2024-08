La OCU estalla contra el etiquetado de esta popular marca de congelados

Con el paso de los años,el catálogo de todos los supermercados ha ido ampliando su oferta en busca de satisfacer las necesidades alimenticias de todos los clientes, sin excepción. Esto se ha traducido solo en noticias positivas, de la mano de una oferta amplia para todos, tanto desde el punto de vista de variedad como del nutricional.

Sin ir más lejos, los productos veganos, que hace apenas una década eran muy difíciles de encontrar, cuentan con un protagonismo cada vez mayor en los lineales de los supermercados, brindando así una variedad mucho mayor en la dieta de las personas veganas. Sin embargo, el hecho de que un alimento sea vegano no implica que sea bueno, y así lo demuestra la denuncia de la OCU.

La OCU pone en duda la composición de uno de los productos veganos estrella

Como es habitual, la OCU no pierde detalle en torno a todo lo que rodea el bienestar de los usuarios. Y en lo relativo a estos productos veganos, las denominaciones asociadas en productos veganos es una práctica tristemente habitual. Esto quiere decir que, en algunos productos, las empresas colocan en el etiquetado una denominación que no corresponde con la naturaleza del producto.

Una práctica que está terminantemente prohibida, ya que la normativa europea indica claramente en el Reglamento 1169/2011 que debe existir una total transparencia y precisión para evitar cualquier confusión respecto a la naturaleza y composición de un producto. Una ley que muchas empresas tratan de evitar con ciertas artimañas de marketing, y eso es precisamente lo que ha denunciado la OCU.

Los ‘lomos de atún’ Current Tuna, de La Sirena.

Y es que esto es algo que no se limita únicamente al nombre en el etiquetado, sino incluso al propio aspecto de los productos, que buscan asemejarse a un alimento en cuestión, a pesar de no tener nada que ver con él. Y entre los muchos alimentos que hacen uso de esta práctica éticamente dudosa, la OCU ha puesto el foco en el Current Tuna de La Sirena, una cadena de congelados considerablemente conocida.

Este se trata de un producto 100% vegetal, a pesar de que su etiqueta se empeñe en hacer creer a los consumidores lo contrario. Y es que en el etiquetado de la misma, se puede leer de forma destaca la denominación ‘Lomo de Atún Congelado’, cuando la única realidad que deriva de esa afirmación es que se trata de un producto congelado. Tal y como indica la OCU, tanto el aspecto como la OCU, buscan hacer creer al usuario que se trata de atún, cuando la realidad no es así.

Una práctica que no solo es inmoral al tratar de buscar un engaño en los consumidores, sino que también es ilegal según la legislación europea. Por ello, desde la OCU, y en vista de que ciertas empresas no ponen de su parte, instan a los consumidores a identificar de forma precisa lo que están comprando, para no tener lugar a equívocos en ninguna de sus compras.