La OCU avisa, este es el motivo por el que no deberías comer estos pescados

Desde tiempos inmemoriales, millones de nutricionistas han afirmado que una dieta equilibrada es una de las claves principales de una alimentación saludable. Dentro de estas dietas equilibradas, existen algunos elementos que deben formar parte sí o sí de todas estas dietas. Y por encima de todos los demás, el pescado es considerado el alimento por excelencia.

Pero como bien dice el refranero español, todo en exceso es malo. Y tras un estudio llevado a cabo por la OCU, la propia Organización ha llevado a cabo un exhaustivo análisis en el que expone los riesgos de consumir ciertos pescados, debido a su alto contenido en mercurio. Pero, ¿cuáles son estos pescados?

Estos son los pescados que debes evitar consumir en exceso debido a su contenido en mercurio

No obstante, es importante no alarmar por alarmar: el pescado sigue siendo un alimento muy beneficioso para la salud, destacando por tener un gran impacto sobre la salud cardiovascular de los que lo consumen, así como un alimento con un alto contenido proteico y vitamínico. No obstante, y teniendo en cuenta el alto contenido en mercurio de algunos pescados, desde la OCU recomiendan alternar habitualmente los tipos de pescados.

Precisamente para sacar de dudas a todos los consumidores, la OCU llevó a cabo hace un tiempo un estudio analizando la cantidad de mercurio de todos los pescados, con el objetivo de detectar aquellos que deben ser consumidos con una mayor moderación. Para ello, la OCU llevó a cabo un estudio en el que se analizaban más de 100 pescados, en su mayoría frescos, pero incorporando también algunos congelados o de lato.

Si bien los resultados demostraron que la mayoría de pescados presentan niveles bajos de mercurio, destacando el marisco, los cefalópodos, los moluscos y algunos pescados como el salmón o el lenguado, también determinó una mayor concentración de mercurio en algunos pescados, especialmente en aquellos peces predadores de gran tamaño.

De hecho, en total, la OCU determinó un total de nueve pescados que contaban con un contenido considerablemente alto en mercurio respecto a todos los demás. En primer lugar, y para sorpresa de muchos, destacaba el atún rojo, un habitual en la dieta de muchos y que, de acuerdo con las especificaciones de la OCU, deberían consumir con algo más de moderación a partir de ahora.

El resto de la lista la completaban el emperador, el tiburón, el cazón, el marrajo, el mielgas, la pintarroja, la tintorera y el lucio. Un total de nueve pescados que, si bien la OCU no recomienda eliminar por completo de la dieta de los consumidores, sí recomienda a partir de ahora comenzar a consumirlo con algo más de moderación, teniendo en cuenta que su alto contenido en mercurio puede terminar resultando nocivo para el bienestar.