Estas son las peores cremas solares para la OCU: No protegen

El verano es, en muchos sentidos, la época del año ideal para un sinfín de aspectos. La buena temperatura que caracteriza esta estación la convierte en el momento idóneo para ir a la playa, a la piscina… Y por supuesto, también es el momento ideal para broncearse. Siempre y cuando, claro, apostemos por un bronceado seguro.

Y es que tomar el sol de forma incorrecta puede derivar en graves enfermedades como puede ser el cáncer de piel, por lo que debemos estar seguros de que el protector solar que estemos utilizando, cuente con la protección suficiente para que esta práctica sea completamente segura. Y como es habitual, la OCU se encarga de que esto lo llevemos a rajatabla.

El estudio de la OCU que deja en evidencia algunas cremas faciales

Dentro de los muchos estudios que la OCU realiza para satisfacer las dudas de sus clientes, uno de los últimos se ha centrado en las cremas solares. Pero no a nivel global, sino centrándose en las cremas faciales, ya que nuestro rostro es esa parte del cuerpo que está constantemente expuesta al sol. Por ello, ha analizado todas esas cremas faciales que, teóricamente, protegen igual nuestra piel apostando por una textura más ligera que se adapte mejor a la cara. La pregunta es ¿lo consiguen?

El objeto de estudio han sido 15 cremas faciales con SPF 50 y 50+. Entre los objetos de dicho estudio, se encuentran todas aquellas marcas más importantes tanto de supermercado, como de farmacia o droguería. El resultado, por otro lado, no puede ser más sorprendente: 7 de las 15 cremas no cumplen con el factor de protección que indica su etiqueta.

Esto no indica que sean malas cremas o que no protejan en absoluto, sino que no lo hacen tal y como indica su etiqueta. Esta característica desacorde a su etiqueta engloba a un total de cinco de las cremas que se incluyen en el estudio, cuyo SPF no está de acuerdo al etiquetado: Piz Buin Hidro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50, Rituals Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+, Nivea Sun Facial Sensitive 50, Biotherm Waterlover Face Sunscreen SPF 50+ y Lancaster Sun Sensitive Oil Free Milky Face Fluid SPF 50.

No obstante, estos no son los casos más graves, otra de las cremas faciales analizadas, la crema Vichy Capital Soleil Crème Onctueuse, no solo no cumple con la protección SPF indicada en su etiqueta, sino que tampoco cumple con la protección UVA indicada, siendo un caso aún más grave que los anteriores.

La séptima crema que no cumple con todo lo indicado en su etiqueta es ni más ni menos que el fotoprotector Isdin Fusion Water Magic SPF 50, una crema que, en este caso, si cumple con el SPF indicado en su etiqueta, pero no lo hace con la protección UVA indicada, siendo el último suspenso de este estudio de la OCU al analizar todas las cremas faciales que podemos encontrar a día de hoy.