¡Atención! Estas tres cremas solares no cumplen el estándar de protección según la OCU

A la hora de hacer la mochila para disfrutar de un día de playa o de piscina, son muchos los complementos que no pueden faltar: el bañador, la toalla, las gafas de sol… Y por supuesto la crema solar. Han quedado sobradamente demostrados los riesgos para la salud derivados de no hacer un uso adecuado de esta crema solar, por lo que todas las precauciones son pocas.

Sin embargo, por otro lado, ¿sabemos realmente la eficiencia de la crema que estamos utilizando? Como es habitual, la OCU no ha perdido el tiempo a la hora de llevar a cabo un análisis sobre los mejores protectores solares del mercado. Y lo resultados han determinado que algunas conocidas marcas no cumplen con lo que prometen.

El estudio de la OCU que determina la calidad de los protectores solares

Como todo el mundo sabe, existen cuatro niveles de protección en lo que respecta a los factores de protección solar, el cual determina el tiempo que una persona puede tomar el sol sin necesidad de volver a echarse crema. Estos estándares de protección van añadidos en la etiqueta del propio bote, y cuando marca una cifra entre 30 y 50 indica una protección alta, mientras que el +50 hace referencia a una protección muy alta.

Precisamente, el estudio de la OCU se ha centrado únicamente en cremas dentro del estándar alto o muy alto, es decir, SPF 50 o +50. Para ello, dicho estudio ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de un total de 21 protectores solares, atendiendo a varios factores de la mano de varios expertos acreditados y de un laboratorio independiente, en base a un método conocido como Espectroscopia híbrida de reflectancia difusa, más comúnmente conocido como método HDRS.

Las tres marcas señaladas de forma negativa por el estudio de la OCU

Es de justicia reconocer que la mayoría de productos estudiados en el análisis han arrojado unos resultados de enorme calidad. Sin embargo, tres de ellas no cumplen con la protección SPF 50 o SPF 50+ que determina su etiqueta, ni en el primer análisis para el que se emplea el método HDRS, ni tras ser sometida posteriormente a las normas ISO que marcan el grado de protección de estas cremas.

El primero de estos productos señala el protector solar Cien Sun, una crema solar infantil, que se puede encontrar en los supermercados de Lidl en tubos de 100 mililitros, y que no cumple con el SPF indicado en su etiqueta. Siguiendo por aquellos ejemplos que deberían proteger a los peques de la casa, el protector solar Nivea Sun Kids protege & cuida, tampoco cumple con el SPF indicado en su etiqueta.

Pero tal vez el caso más grave sea el de la leche protectora infantil Ecran Denenes, una crema infantil supuestamente especializada en pieles sensibles y atópicas. Esta crema, que indica un SPF 50+ a modo de pistola de spray no solo no cumple con el SPF indicado, sino que tampoco lo hace con el UVA indicado, siendo el caso más evidente en lo que se refiere a un protector solar que no cumple con los estándares recomendados para garantizar el bienestar de sus usuarios.