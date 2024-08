La OCU avisa: seguir esta moda de TikTok puede costarte caro

A día de hoy, las redes sociales han adquirido un papel de capital importancia en el día a día de muchas personas. Sin ir más lejos, algunas redes como TikTok son responsables de la creación de todo tipo de tendencias que calan de forma profunda en la sociedad, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, entre todas estas tendencias, podemos encontrar alguna realmente peligrosa.

Desde que comenzase el verano, se ha extendido en la red social la “viral idea” de crear, tal y como ellos lo definen, tu propio callo solar. Una tendencia que incita a los usuarios de la plataforma a exponerse al sol sin protección y de forma continuada. ¿Con qué objetivo? Desarrollar tolerancia al sol y a la radiación ultravioleta. Una práctica de lo más nociva, y la OCU nos explica por qué.

Los riesgos de la peligrosa moda de exponerte al sol sin ninguna protección

El objetivo de este último trend de TikTok busca encontrar el bronceado perfecto, ya que, teóricamente, una vez que se ha creado ese callo solar, no solo quedas protegido contra las quemaduras solares, sino que tu cuerpo sintetizará mejor la vitamina D y la apariencia de tu piel mejorará de inmediato. Nada más lejos de la realidad, ya que enfermedades como el cáncer de piel acechan con prácticas como esta.

No obstante, por si acaso, desde la OCU han optado por certificar lo que muchos ya sospechaban: No, la piel no puede desarrollar tolerancia al sol. Por el contrario, tal y como indica la propia Organización de Consumidores y Usuarios, más allá de la salud, la continuada exposición al sol tiene efectos estéticamente muy perjudiciales para la piel: arrugas, manchas, quemaduras y envejecimiento de la misma.

Sí es cierto que la vitamina D es muy beneficiosa no solo para la piel, sino para nuestro organismo en general. Sin embargo, el hecho de tomar el sol durante un periodo máximo de 15 minutos al día sin crema solar es más que suficiente para que tu cuerpo absorba los rayos necesarios como para tener suficiente de esta vitamina en el cuerpo. Además, también puede encontrar en ciertos alimentos como el huevo, el salmón y diversos pescados grasos.

Está científicamente demostrado que una exposición prolongada al sol sin la protección solar conveniente puede llevar a ser sinónimo de graves enfermedades en la piel, siendo el cáncer de piel no solo una de las más comunes, sino también una de las más temidas. Por todo ello, tal y como remarca la OCU, buscar el bronceado perfecto es habitual en verano, pero siempre y cuando lo hagas con cabeza y tomando las precauciones adecuadas.