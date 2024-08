Cuidado con esta silla infantil para el coche, la OCU alerta de un grave fallo

Dentro de los casi infinitos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de embarcarnos en un viaje por la carretera, la seguridad es lo más importante. En el asfalto, todas las precauciones que podamos tomar son pocas, y por ello es imprescindible cumplir a rajatabla todas las medidas de tráfico impuestas por la DGT.

Una seguridad que se hace aún más importante cuando en nuestro vehículo llevamos a nuestros familiares. Y que se vuelve cuestión de estado cuando hay niños en el coche. Por suerte, diferentes plataformas ofrecen todo tipo de medidas de seguridad para los peques que van en el coche. No obstante, la OCU ha señalado uno de estos productos con un claro mensaje: no lo compréis.

La OCU pone la mira en uno de los productos para que los niños viajen en el coche

Como ya hemos comentado, cuando la seguridad de los pequeños está en juego, es importante no escatimar en medidas. Por suerte, contamos con una oferta interminable de sillas para niños, para que los peques de la casa puedan ir seguros en el coche. Sin embargo, como es habitual, en la OCU han querido apuntar un producto que no cumple con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los niños.

Se trata ni más ni menos que de la base de silla de la marca Avionaut, un producto de seguridad enfocado a los niños, que cuenta con un sistema que le ha llevado a ser señalado por la OCU. El problema consiste en que su base puede ser instalada erróneamente por parte de los usuarios, lo cual podría provocar que, en caso de colisión, la silla se desprendiera de esta base.

Una base que es compatible con varios de los modelos de sillas de la marca, entre los que se encuentran las sillas Avionaut Pixel 2.0 C, Cosmo y Cosmo 2.0. Sillas que aún se encuentran a la venta para niños de 0 a 18 meses. Pero es cierto que estas sillas no entraman ningún problema en sí mismas, sino que es la base la que puede dar lugar a ser instalada erróneamente y suponer un problema de seguridad para los niños.

Esta base estuvo en el mercado en plataformas como Amazon entre los meses de abril y junio, pero tras ser descubierto este problema, fue retirad del mercado inmediatamente. Sin embargo, si eres una de esas personas que llegó a comprar una de estas bases, puedes contactar con la propia web de Avionaut a través de este enlace, quienes se encargarán de recogerla, repararla o cambiarla por otra.

Sin embargo, si cuentas con una de las sillas de la marca Avionaut pero no tienes la base, no tienes por qué devolverá, ya que tal y como informa la OCU, están homologadas para ser utilizadas sin base, utilizando el cinturón de seguridad del coche como método de sujeción. Porque, como hemos dicho al principio, en lo relativo a la seguridad, no hay excusas que valgan.