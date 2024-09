La OCU revela las patatas fritas más decepcionantes del mercado que deberías evitar

A la hora disfrutar de una velada entre amigos, un partido de fútbol, o un cumpleaños, aún no se ha creado un tentempié que sea capaz de desbancar a las clásicas patatas fritas. Son fáciles de comprar, no requieren ninguna preparación previa y, por encima de todo, es un snack que le gusta a todo el mundo. Pero según dicta la OCU, no todas las patatas de bolsa son igual de recomendables

Sin embargo, ¿somos realmente conscientes de lo que estamos comiendo? Todo el mundo es consciente, en mayor o menor medida, que no estamos hablando de un complemento especialmente saludable, pero es que , tal y como revela la OCU, algunas de las patatas fritas más habituales de los lineales del supermercado no son solo poco recomendables, sino que deberían estar totalmente prohibidas en tu dieta.

El análisis de la OCU que pone en entredicho la comercialización de patatas fritas

Como es habitual, desde la plataforma, han llevado a cabo un estudio intensivo en el que se han estudiado si no todas las opciones del supermercado, sí la mayoría de ellas. Un total de 331 bolsas de supermercados han sido analizadas por la OCU, donde se ha llevado a cabo un concienzudo estudio del etiquetado de las mismas. Y lo cierto es que los resultados pueden sorprender a más de uno.

Y es que de esas 331, una increíble cifra de 116 son consideradas una muy mala opción, ya que ni siquiera alcanzan los 40 puntos sobre 100 de la escala saludable establecida por la propia OCU. Unos bajísimos resultados que encuentran su motivo en el alto grado de transformación debido a la presencia de ingredientes relacionados con ultraprocesados, entre ellos aditivos y aromas, que las convierten en una opción automáticamente descartable.

Entre los motivos que llevan a esta conclusión, destacan a nivel global un altísimo contenido calórico, aunque sea simplemente un cuenco que pongamos sobre la mesa. Unas calorías que proceden en su mayoría de las grasas, por no hablar del enorme contenido en sal con el que cuentan algunas de las bolsas de patatas mas habituales de los lineales de los supermercados, siendo esto solo tres de los muchos motivos que obligan a descartar este snack.

¿Existe alguna excepción que confirme la regla? La OCU responde

Sin embargo, no todo está perdido. Y es que tal y como indica la OCU, existen algunas alternativas saludables que aún podemos tener en la despensa de nuestra casa. Entre ellas, han hecho especial hincapié en los nachos de trigo sarraceno de la marca Sol Natural Ecológico. Los motivos escondidos tras esta elección son una composición con una presencia muy baja de grasas y sal, además de no contar con ingredientes ultraprocesados, lo que ha llevado a este snack a una puntuación de 87 sobre 100.

Más allá de estos nachos, que podemos encontrar en varios supermercados españoles, también han destacado por encima de los demás una marca de patatas fritas al uso que sí resulta recomendable. Estamos hablando de las patatas fritas sin sal añadida de la marca Veritas Ecológico, que resultan una opción ideal para los amantes de las patatas fritas, pero sin ser una bomba para su dieta.