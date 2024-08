La OCU revela lo que esconden las barritas de cereales

De acuerdo a la opinión de miles de nutricionistas a lo largo de los años, todo el mundo sabe que el desayuno es la comida más importante del día. El momento en el que brindamos a nuestro cuerpo todos los nutrientes necesarios para soportar una larga jornada. Y por suerte, en un país como el nuestro, las opciones de desayuno son interminables.

La dieta mediterránea nos permite apostar por desayunos de lo más variados, desde tostadas y café, hasta huevos y zumo de frutas. Sin embargo, todos aquellos que no tienen el tiempo suficiente para un desayuno completo, encuentran en suplementos como las barritas de cereales el complemento perfecto. No obstante, la OCU ha remarcado que no todo es lo que parece con este producto.

Los resultados del estudio de la OCU sobre las barritas de cereales que sorprenden a muchos

A simple vista, y teniendo en cuenta las muchas versiones de este producto que podemos encontrar en el lineal de cualquier supermercado, parece una alternativa saludable. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de muchos nutricionistas, en la OCU concluyen que se trata de un producto ultraprocesado con escaso valor nutricional, por lo que, en su gran mayoría, no es ampliamente recomendado para el consumo.

No obstante, para constatar esta afirmación, desde la OCU han analizado un total de 75 barritas. De entre todas ellas, y teniendo en cuenta la Escala Saludable realizada por la propia OCU, en lo que respecta a las barritas con chocolate, un total de 39 de 41 de las barritas analizadas, no supera el límite establecido por la Escala Saludable de la OCU.

Entre los motivos que llevan a la OCU a suspender estos productos en su escala, destaca principalmente el exceso de grasas saturadas en las mismas, suponiendo una presencia media de un total de un 7%en la composición de las barritas. A esto se suma un alto contenido en azúcar, que alcanza el 24% de la composición de las mismas, así como también una gran presencia de aditivos no recomendables, como son los agentes de textura E442 y E473.

El panorama es algo distinto en lo relativo a las barritas de fruta o frutos secos, pero tampoco mucho. De las 31 barritas analizadas de estas características, un total de 13 no superan los baremos de la OCU, lo cual supone que 4 de cada 10 barritas suspenden en la escala de la organización. Como motivo principal, el exceso de azúcares, aromas y aditivos, son los principales motivos que llevan a estos resultados.

No obstante, existen opciones que la OCU sí recomienda. Estamos hablando de las barritas solo de cereales, sin presencia de chocolate, fruta o frutos secos. Es cierto que son las menos habituales en los supermercados, pues solo son 3 de las 75 analizadas por la OCU. Pero también es cierto que, en lo relativo a estas tres barritas analizadas, ninguna de ellas ha suspendido la Escala Saludable de la OCU.