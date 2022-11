El pantalón efecto piel que agotarán las influencers llega a Mango

Vuelve con fuerza. Es bajar la temperatura y empezar a asomar esas prendas calentitas que teníamos olvidadas en el fondo del armario o en el canapé de la cama. Noviembre está aquí y ya empezamos a echar mano de tejidos más amorosos y que nos ayuden a mantenernos un poco más calentitos.

Es el caso de las prendas con efecto piel. Sí, seguro que las has visto o que tienes alguna por casa y que ya mismo vas a volver a utilizar. Estas prendas imitan la piel, pero obviamente no son de este tejido, y en los últimos años el número de estilismos que hemos visto con ellas ha crecido exponencialmente. Y no es para menos porque este tejido sirve para pantalones, faldas, blazers, chalecos…lo que imagines.

Aunque el año pasado ya vimos un poco más sobre esta tendencia, parece que este año regresa. Nos referimos a los pantalones efecto piel en otros tonos, sin ser el clásico negro, como el verde. Es un tono que verás hasta la saciedad esta temporada, y también el próximo año 2023. Es una tonalidad que puedes llevar de mil formas: desde vestidos, accesorios, hasta pantalones. Y este año, lo lucirás antes de tiempo con unos pantalones efecto piel en verde de Mango.

Pantalón efecto piel de Mango

Hemos visto como muchas influencers se han vuelto adictas a la firma catalana, entre algunos de sus favoritos, hemos visto un traje gris o unas botas planas que se han convertido en viral en poco tiempo. Ahora parece que estos pantalones efecto piel también estarán en el armario de algunas, por ello date prisa antes de que comiencen a aparecer por las redes y te quedes sin ellos. Sientan como un guante.

Este pantalón de Mango va a favorecer tu figura y creará un efecto encantador en tu figura, combinando con camisas de lujo y los mejores estilos. Su diseño de tiro alto ciñe la cintura para hacerla mucho más fina y creando un efecto encantador. Su color verde caqui con efecto piel de cocodrilo los hace muy elegantes para cualquier ocasión.

Ceñidos en la parte superior, pero algo más anchos en el resto de la pernera. Están disponibles también en el clásico color negro. Además, lo podrás encontrar disponible desde la talla 32 hasta la 46. Tiene un precio de 39,99 euros.