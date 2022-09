Mango tiene un pantalón de traje que es perfecto para todos tus outfits de oficina

Encontrar ese pantalón que te siente bien, te estilice y te haga parecer más alta sin importar el momento ni la ocasión no es tan fácil. Hoy en día nos rodeamos de básicos que aplanan el culo, potencian (demasiado) las caderas y no realzan nuestras mejores virtudes.

Todo esto se suma a que nos guste o no el nuevo curso ha comenzado y es hora de ponerse al día con el nuevo armario y completarlo de looks de trabajo completamente redondos. Cuando el dress code no admite muchas licencias estilísticas, no queda otra que jugar con los básicos.

Hay pequeños detalles, como un cinturón o unos botones en contraste, que pueden transformar por completo hasta la prenda más aburrida. Y si nos centramos en los pantalones, una pieza en la que parece que no hay mucho margen de maniobra, podemos descubrir que la nueva temporada ha llegado cargada de opciones muy interesantes.

Mango ha desplegado su propuesta más formal, un pantalón de tiro alto que afina la cintura, recoge la cadera y siempre te hará parecer más alta, ya que alarga las piernas visualmente. Es el favorito de las chicas petite y de Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, nos ha descubierto el pantalón de traje que vestirá los mejores looks de oficina.

El pantalón de traje de raya diplomática de Mango

Se trata de un clásico, la raya diplomática es invencible. Ese diseño tan favorecedor y sofisticado con el que se han formulado los estilismos más elegantes que tantas versiones ha sufrido a lo largo de los años y que, ahora, Victoria Federica ha decidido combinar de la manera más actual e innovadora.

Pantalón traje lana raya diplomática – Mango

Este pantalón de raya diplomática en azul marino de Mango está elaborado en un tejido en mezcla de lana. Su diseño es recto, de estilo traje y cuenta con su respectivo total look protagonizado por su chaqueta (99,99 euros) a juego.

Americana traje lana raya diplomática – Mango

Pertenece a la Colección ‘Selection’, una cápsula con siluetas y materiales de excelente calidad cuyos diseños permiten contar con prendas que perduren mucho tiempo en nuestro armario. Y su precio es de 59,99 euros.