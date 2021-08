Parfois rescata una técnica de la Edad Media para confeccionar el bolso del verano: peligro de extinción

Parfois nos ha vuelto a enamorar con uno de sus productos estrella para este verano. La firma portuguesa sabe perfectamente como llegarnos al corazón. La marca acaba de sacar a la venta un bolso que necesitarás para terminar el verano con mucho estilo.

Se trata de un coqueto bolso bandolera. Gusta porque combina con cualquier estilo, es apto para infinidad de ocasiones y nunca pasa de moda. Tendencia absoluta esta temporada y todas las que sean necesarias.

El bolso de moda que se agotará en horas

Este bolso no se encuentra dentro de sus rebajas, pero no podemos quitarle el ojo. Antes de que termine el verano es muy probable que ya no esté a la venta. Peligro de extinción.

Es un bolso de diseño estilo bandolera de bombonera de ratán de mimbre 100%. “Un modelo estructurado que cuenta con forro de algodón con un cierre fruncido con cordones, asa bandolera ajustable y extraíble, colgante con cordón y bolsillo interior pequeño“, detallan.

Combina colores muy neutros y alegres para este verano y para cualquier estación. El blanco, el arena y el crudo. Un bolso del que nunca te cansarás y necesitas que esté ya en tu armario.

Te sirve para cualquier ocasión. Puedes llevarlo a la playa o a una cena informal con amigas. Se puede combinar con una falda o con unos vaqueros, por ejemplo.

Parfois, a pesar de no tener este bolso en rebajas, no ha querido que sea costoso. Puede ser tuyo por solo 24 horas. Por ese precio merece la pena adquirirlo ya antes de que desaparezca.

Este bolso podría ser típico de la Edad Media, donde muchos productos se hacían de mimbre, la técnica que utiliza Parfois para hacer la cobertura. Es una fibra natural que se obtiene de un arbusto de la familia de los sauces. Se usa como hemos podido ver para crear bolsos, cestos o muebles. Desde la Edad Media y hasta el siglo XVIII se mantuvo la destreza en la cestería utilizando mimbre.