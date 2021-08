Parfois se inspira en el bolso más icónico de Louis Vuitton para poner el verano patas arriba: glamour para todos los bolsillos

El bolso ya no es algo más, ahora es una pieza clave de cualquier ‘look’. Hay que buscar con detenimiento el complemento perfecto para nuestro outfit. Los hay de muchos tipos y es difícil acertar o más bien decidirse porque seguro que te quedarías con todos. Estampados, acolchados, de punto, XXL, de fiesta, de mano, con asas, y muchas otras variantes. No obstante, sabemos donde ir a buscar bolsos muy originales que siguen la última tendencia, en Parfois.

A pocas semanas de despedirse del verano y volver a la rutina, hemos dado con un bolso bombonera estilo Louis Vuitton que te encantará. Parfois sigue el diseño de los míticos bolsos de la exclusiva marca por más de 3.000 euros, pero en este caso a precio ‘low cost’.

Hacia mucho tiempo que en el catálogo de la firma portuguesa no presentaban un bolso de estas características con un tejido adictivo.

Parfois se fija en el bolso bombonera de Louis Vuitton

Nos encontramos ante un modelo de bombonera cómodo, funcional y versátil. Además, es atemporal, puedes utilizarla en cualquier época del año para sacarle el máximo rendimiento. Y lo mejor, como siempre, el precio. Lo tiene todo para agotarse en cuestión de horas.

Nos encontramos ante un ideal bolso confeccionado en papel y poliuterano dándole un efecto rafia y un efecto piel, algo que se logra gracias a las tiras negras que forman parte del diseño sobre el fondo en color tierra.

Lo podrás llevar cómodamente gracias a su asa larga extensible hasta los 55 cm. Su cierre tipo saco es perfecto para llevar todas tus cosas protegidas ante posibles robos o caídas.

Los bolsos bomboneras son uno de los más deseados. Reciben su nombre porque se asemejan al envoltorio de un bombón, aunque también los suelen llamar tipo saco o bucket.

Lo más atractivo de estos bolsos es su comodidad a la hora de abrir y cerrar. Son muy cómodos de llevar. En este caso, este bolso es de tamaño medio. No pesa. Este bolso lo tiene todo para convertirse en tu must. Y todavía no te hemos dicho el precio, 26 euros.