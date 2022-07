Ahora puedes copiar el peinado de la Infanta Sofía muy facilmente

En la entrega de los premios Princesa de Girona la Princesa Leonor y su hermana la Infanta Sofia deslumbraron con su buen estar y con sus looks que han sido alabados por muchos expertos de moda y en concreto nos hemos fijado en el cabello de la Infanta. Que lucia unas ondas al agua con raya al lado que tanto nos gustan a todas pero que a muchas aún se nos resisten y hemos encontrado como poder copiar este peinado tan apañado.

Lo normal es realizar este peinado con planchas, tenacillas o rizadores y peinar las ondas algo que parece fácil pero que sigue reservado a algunas expertas en la materia. Pero hay una forma de conseguir el look de la Infanta Sofia. El secreto para lograr este peinado esta en un rizador de tres barriles la clave para lograrlo es moverlo correctamente para crear un look ordenado y no un churro que es lo que normalmente nos pasa al intentar recrear este peinado.

En BaByliss hemos fichado el modelo PRO Ondulador profesional, un ondulador profesional de triple onda para crear rápidamente y sin esfuerzo ondas elegantes y «beach waves» como las de la Infanta Sofia. Este rizador tiene tres barriles de calentamiento con tecnología de turmalina de titanio de 22 mm/ 19 mm/22 mm. Y una regulación de la temperatura de 140°C a 220°C para su uso en todo tipo de cabellos, desde los más frágiles a los más difíciles, desde los más finos a los más gruesos; interruptor de encendido/apagado (0/I) e indicador luminoso de funcionamiento; apagado automático después de 72 minutos.

Además tiene un mango revestido de terciopelo, soporte de seguridad y puntas stay-cool; cable giratorio profesional de 2,70 m. Este producto a la venta en Amazon facilita mucho su uso por lo que es ideal para las que somos un poco desastre en temas de peluquería.

Ahora cuentan con un 6% de descuento por lo que se quedan en 74.90 euros.