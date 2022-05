Los pendientes de Primark que te pondrás un montón y que han conseguido arrasar en ventas

Algunos artículos de algunas cadenas de ropa consiguen hacerse virales en redes sociales gracias a la figura de muchas influencers hasta el punto de agotarse irremediablemente o situarse como un auténtico récord de ventas y Primark suele ser una de esas tiendas que está siempre en el punto de mira.

Los artículos que más suelen llamar la atención en este sentido suelen ser los complementos, accesorios combinables en todo tipo de outfits para darle un toque único y diferente rebosante de personalidad. Muchas piezas de bisutería consiguen convertirse en el complemento favorito de muchas influencers y es ahí cuando pueden llegar a alzarse como productos estrella.

Los pendientes de Parfois que clonan la opción de Primark de Lucía Bárcena

Hoy en día las redes sociales juegan un papel primordial la hora de definir las tendencias del mundo de la moda en cada temporada. Es por ello que cuando Lucía Bárcena recomendó estos pendientes de Primark del año pasado no ha podido evitar generar un gran revuelo entre sus seguidores.

En la publicación, la influencer presumía de look con estos bonitos pendientes conservados a la perfección y su precioso vestido tricolor premamá de invitada de boda. Ya ha avisado que encontrarlos no será tarea fácil, puesto que es una pieza del año pasado, pero eso no es para nada un impedimento.

Parfois ha lanzado una pieza muy similar con el mismo diseño sencillo y elegante que se puede encontrar fácilmente en sus tiendas físicas o en su página web. Se trata de unos pendientes de color dorado metalizado y accesorios de resina que combinan a la perfección con todo tipo de looks y además sientan como un guante.

La versión de Parfois de los pendientes de Primark que han enamorado a Lucía Bárcena son la opción ideal para añadir a tu joyero y darle un toque elegante a cualquier estilo. Además podrás encontrarlos en cualquier tienda de Parfois a un precio bastante reducido de tan solo 5,99 euros.