Las pizzas caseras nunca fueron tan saludables gracias a esta masa de Mercadona

A lo largo de los años, Mercadona se ha consolidado como el supermercado de referencia en el sector de la alimentación por diversos motivos. Y no se deben solo a la enorme variedad y calidad que los productos de la cadena valenciana ofrecen, es que, más allá de eso, nos permite muchas formas de innovar en la cocina.

Tal es así, que con una ingente variedad de platos podemos dar vida de forma casera gracias a los productos que Mercadona pone a nuestra disposición. Y entre ellos, como no podría ser de otra forma, nos encontramos con uno de los platos favoritos de muchos, procedente de la cocina italiana: la pizza.

Es cierto que este alimento, y en general, todos los relacionados con la comida rápida, no son muy recomendables por sus valores nutricionales. No obstante, gracias a productos como del que os hablaremos hoy, puedes elaborar tus propias pizzas no solo con un toque muy personal, sino también con uno muy saludable.

La masa de pizza que la transforma por completo

Se trata de una masa fresca de semillas para elaborar una pizza. A diferencia de las masas tradicionales que utilizan en cadenas de comida rápida o que tú mismo puedes encontrar en otros supermercados, esta masa se elabora a base de semillas, por lo que el impacto negativo de esta receta no es igual al del resto.

Y es que entre sus ingredientes podemos encontrar harinas de trigo y espelta, aceite de oliva, masa madre, y una gran diversidad de semillas, entre las que podemos destacar la quinoa roja y la amapola. Precisamente el hecho de estén tan presentes las semillas en esta masa, dota a este producto de un nivel mucho mayor de todo tipo de nutrientes, desde vitaminas hasta minerales.

Y son sus valores nutricionales los que determinan a este producto como uno apto para cualquier tipo de dieta. Es cierto que su aporte calórico es relativamente alto, con un total de 258 calorías por cada 100 gramos, algo lógico, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, estamos hablando de masa.

No obstante, al echar un vistazo a otros parámetros, se puede observar lo beneficioso de este producto. De esos 100 gramos, tan solo 0,7 pertenecen a grasas saturadas, y solo otros 0’7 pertenecen a azúcares. Es por ello que, el grado de salubridad de tu pizza casera dependerá más de los ingredientes que la acompañen que de la propia masa.

Una opción perfecta que viene de la mano de Mercadona para ofrecernos la opción de preparar nuestras propias pizzas sin tener que estar contando las calorías. Un producto que encontraremos en los lineales de la cadena valenciana en paquetes de 520 gramos por un precio de tan solo 2,50 euros.