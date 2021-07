Primark clona las sandalias de 650 euros que causan furor entre las ‘celebrities’: nueva moda en España

Las sandalias son tendencia verano tras verano. Y este año las que triunfan son las que lucen la suela plana, tal y como nos demuestran a menudo las ‘influencers’ más conocidas. Están causando furor entre las VIPs. Por ejemplo, las Ginza de The Row, la firma de las populares y archiconocidas gemelas Olsen.

Un par de sandalias que tiene un precio de 650 euros. Sin embargo, en otras marcas puedes encontrar modelitos muy parecidos a precios bastante más reducidos.

Así son las sandalias de The Row

Primark es una de esas multinacionales en las que podemos encontrar infinidad de productos que imitan, clonan o se inspiran en otras piezas de firmas de alta costura. En Economía Digital te hemos hablado de infinidad de artículos que se basan en prendas de Louis Vuitton, Dolce & Gabbana o Hermès, entre otras, que puedes encontrar en la cadena irlandesa de tiendas de moda ‘low cost’ a precios muy inferiores a lo que marcan los originales. Y ahora te hablaremos de unas sandalias que se inspiran en las Ginza de The Row.

En cuanto a las sandalias de The Row, lucen un estilo japonés y están elaboradas con nailon en la correa, piel de becerro en la plantilla y espuma de goma en la suela. Esta cuenta con una elevación mínima, siguiendo la tendencia de este verano.

Sandalias Ginza de The Row

Primark se inspira en las sandalias de The Row

Estas sandalias están disponibles en marrón, blanco y negro, y todas ellas lucen un diseño recto y sencillo. No obstante, su precio no está al alcance de todos los bolsillos. Porque aunque no cuesten más de 2.000 euros como los artículos de Chanel, Louis Vuitton y compañía, si tendrás que pagar 650 euros para tener unas.

Las que no te costarán tanto son las versiones que tiene a la venta Primark. La multinacional cuenta en su catálogo con unas sandalias muy similares, también con una suela plana y un diseño minimalista. Y están disponibles en colores blanco o negro, aunque las suelas de las primeras también son negras. Y atención a lo mejor, porque solo te costarán 10 euros.