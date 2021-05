Primark trae a España un bolso transparente por 6 euros

Las reglas de la moda están para romperlas. Una de las principales premisas a la hora de elegir un bolso es su diseño exterior o la calidad de los materiales con los que se ha tejido. Eso nos hará una idea de si estamos ante una auténtica pieza de coleccionista o ante una simple imitación casera. Sin embargo, las marcas no siguen de cánones. La última moda se encuentra en los bolsos transparentes.

Primark ha lanzado una línea de bolsos transparentes que han revolucionado la idea preconcebida que teníamos sobre este complemento en nuestro día a día. Su tejido que deja pasar la luz permite ver por completo el interior de nuestras pertenencias por lo que no tendremos que pensar únicamente en combinar nuestras prendas de ropa, sino también la funda de nuestro teléfono móvil o el llavero.

La cadena irlandesa de moda ha lanzado este nuevo complemento como uno de sus grandes reclamos para la campaña de verano. Su aspecto liviano y fresco lo convierten en un imprescindible para los viajes estivales, ya sea a la playa o a la montaña. Lo mejor de todo es su precio: 6 euros.

Imagen promocional del bolso transparente de Primark

El bolso de Primark transparente tiene un acabado en negro

La fórmula transparente puede servir también para esos momentos en los que no queremos que un bolso eclipse el resto de nuestro look. Si queremos que nuestro vestido camisero de rayas sea el auténtico protagonista, no hay solución mejor que borrar de la vista cualquier otro elemento que distraiga la mirada.

Primark ha diseñado el bolso pensando en todos sus atractivos. Por eso no tiene un acabado exclusivamente transparente, que impediría que lo diferenciáramos de una bolsa de congelados del supermercados. Las juntas donde se une el tejido son negras y el material ligeramente opaco para dar un toque algo más elegante.

Se trata de un complemento ideal para las vacaciones debido a su gran capacidad, lo que nos permitirá llevar algunos complementos habituales como la crema de sol, la toalla o las gafas. Todo para lucir sin complejos y mostrarnos al mundo tal y como somos.