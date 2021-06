Prime Day 2021: el corrector de ojeras Maybelline New York ‘top ventas’ en Amazon por 4,99 euros (y las mejores ofertas de belleza)

El contador del Prime Amazon 2021 no para de bajar pero, no te preocupes, hasta las 23,59h de hoy, 22 de junio, hay tiempo de sobra para hacerte con estas ofertas que, sin duda, no puedes dejar pasar. No obstante, hay algunos chollos acabarán en poco tiempo debido a la alta demanda de estos productos así que, desde Economía Digital te recomendamos que te des prisa.

El mundo del maquillaje y de los cosméticos atrae a gran cantidad de personas interesadas en su amplia variedad de productos. La mayoría usamos cada día todo tipo de cosméticos, ya sean cremas, productos de higiene, maquillaje, etc. Sin embargo, algunos de estos artículos ‘top ventas’ no son exactamente baratos. Aprovecha estas ofertas y consigue algunos de estos chollos.

Los chollos de belleza en el Amazon Prime Day 2021

El corrector de ojeras Maybelline New York, uno de los productos ‘top ventas’ en Amazon, está rebajado a tan solo 4,99 euros.

Después de estar largas horas teletrabajando delante de la pantalla de un ordenador, por ejemplo, el corrector de Maybelline New Yorl te ayudará a disimular las ojeras, corregir imperfecciones y realzar e iluminar la piel.

Maybelline New York, el corrector de ojeras a la venta en Amazon

Ahora con las altas temperaturas tras la llegada del verano, y aún, con la mascarilla cubriéndonos la parte posterior de la cara, algunos notarán que la piel tiende tener más impurezas y un exceso de grasa.

Sin embargo, la oferta del Limpiador Gel de Agua de Hydro Boost llega al Prime Day de Amazon con el precio de 4,15 euros, para manetener el cutis limpio.

Neutrogena Hydro Boost

La celulitis afecta a 9 de cada 10 mujeres, es decir, a la gran mayoría. Además los cambios hormonales y embarazo favorecen su aparición. Su principal causa es la acumulación de grasas, líquidos y toxinas.

La crema anticelulítica, Elifexir Minucell, actúa directamente en las zonas afectadas, así que, aprovecha esta promicón exclusiva que encontrarás en Amazon por tan solo 6,70 euros.

Elifexir Minucell – Crema Anticelulítica Hidratante

A veces, usar el delineador de ojos puede convertirse en una total odisea.

Prime Day de Amazon oferta por el precio de 4,69 euros, el Eyeliner rotulador de Maybelline New York con una punta precisa de 0.4mm de grosor que permite una buena precisión para conseguir un trazo definido y duración 24h Punta precisa.

Maybelline New York Hyper Precise All Day Delineador de Ojos Waterproof, Color Negro

Por el precio de 12,34 euros, puedes conseguir en el Prime Day de Amazon tu Serum Facial de Acido Hialuronico Puro orgánico, el cual refuerza la piel con un efecto cuádruple:

Serum Facial de Acido Hialuronico Puro orgánico – 100ml – Altamente Dosificado y Vegano con Aloe Vera – Uso con Crema Antiarrugas Mujer

relleno inmediato antiarrugas;

mejora de la textura general de la piel;

efectos antienvejecimiento a largo plazo;

la N-acetil-D-glucosamina estimula la producción de ácido hialurónico del propio cuerpo.

Convierte tu rutina en un ritual y arranca el día como un nuevo comienzo brindando por tu belleza con The Ritual of Sakura, la espuma de ducha tonificante. Hoy en Prime Day, la encontrarás por tan solo 5 euros en Amazon. No dejes pasar esta oferta.

The Ritual of Sakura Gel de Ducha Espumoso, 200 ml

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos