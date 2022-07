Primor rebaja con un 40% el serúm más top de Estée Lauder

Seguro que ya has oído hablar de este serúm de Estée Lauder ya que es uno de los más famosos entre las influencers y no paramos de verlo en Instagram y no nos extraña y es que este serúm no puede ser más top. Ahora esta rebajado en Primor.

En cocreto en Primor puedes hacerte con el Estée Lauder Advanced Night Repair Sérum un producto de cosmética de lujo que fomenta la producción natural de colágeno, potenciando las células sanas de la piel para un resultado firme, saludable y sin arrugas. Gracias a su poder antioxidante y al ácido hialurónico como componente estrella, ayuda a retener la hidratación de la piel hasta 72 horas, con el cual optimiza el proceso de reparación natural de la piel.

Este serúm de Primor también reduce la presencia de poros y combate los principales signos del envejecimiento como arrugas, líneas de expresión, sequedad u opacidad de la piel. Lo mejor es que todo eso lo hace mientras duermes, vamos que lo mejor para cuidarnos pero sin un gran esfuerzo. Además, al ser un producto libre de aceites, es apto para todo tipo de pieles, desde las más sensibles hasta las más grasas. Tras tres semanas de uso ya se ven sus resultados y verás tu rostro mucho más radiante y visiblemente más joven.

Desde Primor nos recomiendan usarlo aplicándolo por mañana y noche sobre la piel limpia después de la loción de tratamiento y antes de la crema hidratante. Aplicando varias gotas y masajeando suavemente por todo el rostro y cuello. Y por último, aplica una dosificación en las manos, mezcla y realiza un masaje en el rostro en forma de corazón.

Además de todas estas bondades este producto de Primor tiene una más y es que con un 40% de descuento se nos queda en 45.99 euros.