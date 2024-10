Olvídate de llamar a la grúa con el producto estrella para coches de Carrefour

Todo aquel que ha conducido un coche en cualquier momento de su vida, teme a un momento concreto que a cualquier le puede ocurrir: sufrir un pinchazo en plena carretera. En un viaje, este inconveniente puede suponer un traspiés de varias horas, a la espera de que la grúa llegue en función del punto en el que nos encontremos.

Todo ello, sin tener en cuenta el gasto extra que supondría el cambio de la rueda y la revisión del vehículo en el taller. Por ello, es fundamental ser previsores, e ir siempre preparados para solventar cualquier problema que pueda surgir en la carretera. Sin embargo, ¿existe alguna forma de poder prevenir un pinchazo? Plataformas como Carrefour tienen la respuesta.

La solución de Carrefour ante los pinchazos a un precio de auténtica ganga

Sufrir un pinchazo es casi tan improbable como ganar la lotería, pero, una vez que te ha tocado, ya no hay vuelta atrás. Y si bien no existen formas de prevenir esta incidencia, producto de la más pura casualidad, desde Carrefour han querido brindarnos un complemento que todo el mundo debería llevar en el maletero, y que puede minimizar este problema: el spray reparador de pinchazos disponible en la cadena francesa.

El spray reparador de pinchazos, disponible en Carrefour.

Una solución que, en primer lugar, debemos recalcar que es temporal, y tarde o temprano tendremos que llevar nuestro coche al taller. Sin embargo, es la solución idónea para no tener que perder varias horas en la carretera a la espera de que llegue la grúa, siendo una solución muy práctica para una emergencia, aunque se de manera temporal.

Pero, ¿realmente funciona este spray? La respuesta corta es un sí rotundo, pero a continuación os explicaremos el funcionamiento de este sistema. En el interior de su envase, este spray contiene espuma de poliuretano, la cual, al reaccionar con la temperatura ambiente expande su volumen. Esto implica que una vez aplicada sobre el pinchazo, esta se solidifica hasta forma una especie de sello, evitando que al aire escape tras introducirse en la hendidura de la cámara interior del neumático.

No obstante, es importante remarcar que el corte máximo que este producto es capaz de solventar es de pinchazos con un diámetro máximo de 4 milímetros. En el caso de rajas superiores, este spray no será capaz de sellar la totalidad del corte. Por otro lado, es fundamental también recalcar que se trata de un spray de un solo uso, por lo que una vez que lo apliquemos sobre el neumático, ya no servirá para un segundo pinchazo.

Una solución temporal, sí, pero sumamente útil para salvarnos de un problema en carretera, y evitar una llamada a la grúa con todo el tiempo que ello conlleva. Y es que la aplicación de este spray te brindará la ayuda necesaria para poder acudir a tu taller de confianza con el objetivo de que evalúen los daños derivados del pinchazo. Y lo mejor de todo es que lo puedes encontrar en los lineales de tu Carrefour más cercano a precio de ganga: te costará solo 7,62 euros.