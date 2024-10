El inventazo de Carrefour para los amantes del café clásico por menos de 20 euros

Dentro de todas las costumbres innegociables del día a día, una dosis de café matutino es un imprescindible en la rutina de millones de personas día tras día. Personas que son incapaces de afrontar el frenético ritmo de una jornada laboral completa sin su dosis diaria de cafeína. Por ello, una cafetera, sea del tipo que sea, se antoja imprescindible en la vida de millones de personas.

Por suerte para todos estos amantes del café, de la mano de plataformas como Carrefour, pueden optar por formas de lo más diversas para hacer café. Desde los más clásicos, que siguen optando por las cafeteras italianas, hasta aquellos que buscan unos resultados más profesionales, que prefieren apostar por las cafeteras superautomáticas que preparan cafés de todo tipo.

Carrefour hace las delicias de los amantes del café más clásico

Sin embargo, y en contraposición a todos aquellos que sacan partido a las facilidades que el desarrollo de estas modernísimas cafeteras pone a su disposición, muchos otros son firmes creyentes de que el café clásico no tiene ni punto de comparación con uno elaborado por una máquina. De hecho, hay gente que se encarga incluso de moler sus propios granos de café. Y precisamente esto es lo que buscan en Carrefour.

Y es que la cadena francesa ha sido la encargada de hacer un regalo a los amantes más clásicos del café de la mano del molinillo eléctrico Cecotec Titanmill, con el que podrán triturar los granos de café con la ayuda de un motor que apuesta por una mayor potencia que uno manual. De hecho, para ser exactos, cuenta con un total de 200 W de potencia para proceder a triturar tus granos de café.

El molinillo eléctrico Cecotec Titanmill, disponible en Carrefour.

No obstante, más allá de la potencia de su motor, este producto de Cecotec destaca también por la presencia de unas cuchillas con recubrimiento de titanio, que no solo destacan por la enorme eficiencia de su afilado, que simplifica el corte o la trituración de los granos, sino también por una gran durabilidad que permite que este dispositivo dure en tu hogar durante muchos años.

No obstante, esta resistencia no sería importante si no fuera acompañada de una enorme eficiencia a la hora de moler los granos. Por ello, de la mano de la eficiencia de sus cuchillas y la potencia de su motor aportan un molido eficiente, fino y rápido. Tal es así, que los resultados demuestran que este molinillo eléctrico es capaz de moler el depósito entero de café en solo 30 segundos.

Esta eficiencia, sumada a sus 50 gramos de capacidad, que pueden dar vida a un total de 10 tazas de café, hacen que este sea un invento imprescindible en los hogares de aquellos amantes más clásicos del café, que prefieren seguir disfrutando del café molido con sus propias manos por delante de aquel elaborado por modernas cafeteras. Una preferencia que también agradecerá tu bolsillo, ya que puedes encontrar este molinillo en tu Carrefour más cercano por el módico precio de tan solo 19,90 euros por tiempo limitado.