El producto de Mercadona que revoluciona la forma de lavar la ropa

Desde hace ya muchos años, Mercadona se ha consolidado como uno de los supermercados más importantes del panorama nacional. Destaca principalmente en el sector de la alimentación, donde a través de su propia marca, Hacendado, ofrece una enorme diversidad de productos. No obstante, la cadena valenciana cada vez se va expandiendo más hacia todos los ámbitos.

Y uno de estos ámbitos es el sector del hogar, donde Mercadona tiene una presencia cada vez mayor. Y al igual que ocurre en el sector alimenticio, la cadena valenciana cuenta con su propia marca para todos los productos referentes a la limpieza y demás cuidado del hogar: Bosque Verde.

Una marca que cuenta con todo tipo de productos referentes al hogar. Desde utensilios como fregonas o escobas, hasta todo tipo de productos que nos garantizan la limpieza del suelo, la ropa, o cualquier aspecto de nuestro día a día. Y precisamente, del cuidado de nuestra ropa se encarga el producto del que os vamos a hablar hoy.

El truco de Mercadona para que tu ropa quede como nueva

Y es que existen muchas formas distintas de cuidar nuestras prendas. No obstante, prácticamente ninguna de ellas es tan efectiva como el proceso de almidonar la ropa. Un proceso que consigue dar vida a las prendas, devolviéndoles en cierta medida su color original, además de proteger las fibras de cada prenda y aumentando las posibilidades de eliminar una mancha difícil.

El almidón Nylon de Bosque Verde, disponible en Mercadona.

En Mercadona son conscientes de ello, y por eso bajo su marca Bosque Verde han comercializado el almidón de nylon, que precisamente busca devolver a las prendas su consistencia original. Entre las ventajas que brinda este producto, cabe destacar que no requiere el uso de agua caliente, que no se adhiere a la plancha, o que no deja residuos de cal en nuestras prendas, entre muchos otros.

Además, es un producto apto para productos de fibras sintéticas como aquellas fibras naturales, por lo que no tendremos que preocuparnos respecto a si podemos usarla o no en una prenda. Su modo de empleo tampoco podría ser más sencillo: basta con agitar el producto, preparar según el grado de apresto deseado, sumergir la prenda en la mezcla, y plancharla una vez que se haya secado.

Un producto que revoluciona por completo la forma de lavar la ropa, y que podemos encontrar en los lineales de Mercadona en botellas de 500 ml por un precio de 3,90 euros, dando un nuevo sentido a la concepción que teníamos de dar a nuestra ropa un toque que la deje como si estuviera nueva.