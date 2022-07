Pull and Bear tiene la colección que amaran las teenagers

La nueva colección de Pull and Bear va a ser lo más entre todos los adolescentes. Una colección con sudaderas, accesorios y prendas que son ideales y muy juveniles, y que a los adultos también nos hará pecar.

En primer lugar algo que no puede faltar en nuestro armario es una buena sudadera, un modelo en color blanco con un print que se repite en la espalda y el lado derecho, «Use your own energy». Una prenda super versátil para lo que queda de verano que en las noches ya empiezan a refrescar, sobre todo si veraneas en el norte. Su precio es de 25.99 euros.

Si eres de las que siempre acaba quitando la sudadera a su novio o a su hermano, en Pull and Bear tienen el modelo perfecto. Un modelo de estilo marinero de una colección especial de la marca de Inditex y Náutica. Un modelo de rayas azul marino y blanco, con el logo de Náutica en el pecho y en el brazo un parche. Su precio es de 35.99 euros.

En la web de Pull and Bear hemos encontrado un pantalón fluido estampado, un modelo con detalle de cintura elástica con cordón. Con una camiseta básica, un top o una blusa y unas sandalias sencillas planas es un conjuntazo ideal que encantará a las más jovenes y que también querrás si eres más mayor. Su precio es de 22.99 euros.

En Pull and Bear también hemos encontrado uno de los accesorios más top de este verano, este modelo es súper juvenil y será el accesorio favorito de muchas adolescentes. Un choker de macramé con detalle de piedra en el centro y cierre ajustable. Disponible en dos colores blanco crudo y verde agua. Un accesorio ideal para dar ese toque especial a los looks y hacerlos más chic. Su precio es de 12.99 euros.

Pull and Bear nos demuestra que la moda teenager es para todas.