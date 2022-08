Pull and Bear tiene las sudaderas perfectas para el norte y para el pueblo

Si en agosto eres de los que baja o sube al pueblo o de los que se va al norte cansado del calor, estas sudaderas de Pull and Bear son la mejor opción para no pasar frio cuando refresquen las temperaturas o para por las noches.

La primera opción de Pull and Bear es una sudadera en color blanco roto con print y texto «Use your own energy», de manga larga, con capucha, bolsillo delantero tipo canguro y confeccionada en algodón. Este diseño se encuentra en la sección de mujer pero es ideal también para chico. Solo esta disponible en la web o en la app de esta marca de Inditex. En las tallas más grandes comienza a agotarse por lo que si quieres hacerte con ella no lo pienses mucho. Su precio es de 25.99 euros.

Otro modelo perfecto tanto para chico como para chica es esta sudadera con licencia Nautica de manga larga con diseño de rayas, capucha ajustable con cordón, bolsillo delantero tipo canguro y en tejido de felpa. Un modelo nacido de una colaboración entre Pull and Bear y Nautica y que nos ha dejado una serie de modelos ideales, con una clara inspiración marinera que nos encantan. Su precio es de 35.99 euros.

Si quieres un modelo con un aire un poco más hippie una blusa tipo poncho en tejido rústico y de rayas, diseño de capucha con cordón, cuello en pico y manga larga. Este modelo esta disponible en dos tallas s-m y m-l. Con un tallaje anchito es una opción genial para llevar con vestido o faldas. Su precio es de 25.99 euros.

tro modelo de Pull and Bear ideal para después de la playa es esta sudadera en tejido de felpa, con diseño de capucha, bolsillo de canguro, de manga larga y detalle de sol bordado. Un modelo muy top que cuesta 29.99 euros y al que le daremos mucho uso.