Combina estilo y comodidad con las zapatillas Reebok rebajadas de Decathlon

Las zapatillas blanca son uno de los accesorios que no pueden faltar en cualquier armario. Cada vez son más los que se lanzan a combinar sus looks con unas zapatillas deportivas para darle un toque urbano y en Decathlon tienen rebajado el modelo que no puedes dejar escapar.

En Decathlon siguen trabajando por ofrecerte la máxima comodidad en tu día a día con estilo y al menor precio posible. Por ello han rebajado un 11% las zapatillas para caminar Reebok Classic DMX, que se convertirán en tu mejor aliado para tus paseos diarios o cualquier plan.

Tienen una puntuación de 4,6 sobre cinco, basada en la opinión de 85 clientes, de los cuales el 92% lo recomiendan por su diseño, comodidad y relación calidad-precio.

Zapatillas para caminar Reebok Classic DMX / Decathlon

El mejor cuidado para tus pies con Decathlon

Estas zapatillas han sido diseñadas por el equipo de Reebok para acompañarte en todos tus movimientos del día a día. Su diseño blanco y beige con detalles en color rosa pálido lo hacen una opción que podrás combinar sin problema con todos tus outfits.

Sirven tanto para el día a día como para realizar largas caminatas en marcha o hacer otro tipo de entrenamiento. Gracias a su tecnología DMX favorece la correcta amortiguación, desplazando el aire del talón al antepié con cada paso y reduciendo el impacto del golpe contra el suelo.

Su diseño, con suela alta de goma con una tracción optima, puntera redonda y trenzado superior con cordones para el mejor ajuste aportan el máximo confort para que puedas disfrutar de cada paso durante tus caminatas.

Zapatillas para caminar Reebok Classic DMX / Decathlon

Transpirables y frescas

Además de ofrecerte la máxima comodidad y seguridad en tus pies a la hora de realizar largas caminatas, están elaboradas con material exterior de maya transpirable, lo que favorece que tenga una gran capacidad de secado rápido y evacuación del sudor.

Gracias a los materiales utilizados en su elaboración aportan frescura, haciendo que tus pies se mantengan siempre frescos sin importar los pasos que des ni el sudor. Todo ello por tan solo 39,99 euros.

Zapatillas para caminar Reebok Classic DMX / Decathlon