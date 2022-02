Revuelo en redes tras la retirada de este producto de Mercadona: “Estoy decepcionada”

Los seres humanos somos gente de tradiciones y a la hora de hacer la compra no es diferente. Solemos tener fijados ciertos productos que por mucho que pueda haberlos parecidos en otras marcas, tiene que ser “la nuestra”. El problema viene cuando uno de esos productos que tanto te gustan desaparece de los estantes del supermercado de un día para otro.

Mercadona es una de las empresas que ha conseguido generar ese sentimiento en muchos de sus clientes y no es para menos. Algunos de sus productos se han hecho virales, han formado grandes revuelos en redes sociales o han sido motivo de grandes disputas cuando deciden retirarlos.

Este sentimiento de “fanatismo” por sus productos muchas veces llega al extremo de que muchos clientes deciden presentar sus quejas en masa vía Twitter y esto es lo que ha ocurrido recientemente con uno de sus artículos. Se trata del té de vainilla y caramelo de la marca Hacendado.

Este producto de Mercadona se ha dejado de vender y muchos piden su vuelta

De un día para otro este producto dejó de tener presencia en los estantes del supermercado y pronto sus “fans” comenzaron a percatarse de ello. Twitter es la red social donde todo el mundo suele acudir a quejarse y esta vez no ha sido menos. “Me habéis decepcionado. Me habéis quitado el té de vainilla y caramelo de vuestras tiendas. ¿Ahora que hago yo? ¿Decidme? ¿Dónde lo consigo?”, exclamaba un tuitero nervioso por la situación.

La propia cuenta oficial de Mercadona se vio obligada a reaccionar ante el aluvión de críticas tras la retirada del producto: “Buenas tardes. Sentimos informarte que ya no disponemos de este producto en el surtido, no obstante, tomamos nota de tu interés, ¿en qué tienda compras habitualmente? Un saludo”, respondía la cuenta de Mercadona al tuit.

Buenas tardes. Sentimos informarte que ya no disponemos de este producto en el surtido, no obstante tomamos nota de tu interés, ¿en qué tienda compras habitualmente? Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) December 28, 2021

Esta no ha sido la única reacción, Twitter se comenzó a inundar poco a poco de los indignados amantes del té de vainilla y caramelo que no dejaban de pedir su vuelta. “Llevo varias semanas pasando por Mercadona y no lo encuentro”, escribía una usuaria preocupada. “¡¿Que no vais a reponer el té de vainilla y caramelo en el Mercadona?! Estoy decepcionada”, comentaba otra tuitera.

QUE NO VAS A REPONER EL TE DE VAINILLA Y CARAMELO EN EL MERCADONA?!?!? estoy decepcionada — (・・?) (@dixeypixey) January 18, 2022

Por ahora Mercadona no se ha pronunciado demasiado al respecto, aunque sí que ha confirmado que de momento es producto está descatalogado en sus tiendas. Tal vez la insistencia de sus clientes les haga reconsiderar la situación. Por ahora no queda otra que tratar de buscar otra alternativa a este té y seguir luchando porque finalmente vuelva a sus estantes.