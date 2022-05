Ser saludable nunca fue tan fácil con este snack de Mercadona

Picar entre horas es una de esas costumbres que nutricionistas expertos de todo el mundo desaconsejan por ser uno de los factores que más fomentan una alimentación desequilibrada. Sin embargo, como suele ser habitual, no todo es blanco o negro, y hay algunos productos con los que esta práctica no es tan nociva. Y en Mercadona podemos encontrar varios ejemplos de ello.

Y es que en múltiples ocasiones sobre algunos alimentos que podemos encontrar en Mercadona enfocados a darnos un capricho de vez en cuando dejando a un lado la dieta. Sin embargo, hoy os vamos a hablar de uno de esos productos con los que podremos saciar el hambre, pero sin que tenga un impacto directo en nuestra rutina alimenticia.

El mix de frutos rojos, el snack perfecto para cualquier hora

Se trata ni más ni menos que del mix de frutos rojos de la marca Hacendado que podemos encontrar en los lineales de Mercadona. Se trata de un producto que incluye fresas, arándanos rojos y negros, moras y frambuesas en estado natural, motivo por el que su simple composición ya invita a pensar que estamos hablando de un alimento de lo más saludable.

El mix de frutos rojos de Hacendado, disponible en Mercadona.

Y así es, puesto que estamos hablando de uno de los tentempiés más buscados de la cadena valenciana por motivos puramente nutricionales. Y es que entre sus ingredientes solo podemos encontrar las frutas previamente mencionadas, sin ningún tipo de aditivo.

Algo que hace de este producto un snack muy saludable, lo cual se refleja en sus valores nutricionales: por cada 100 gramos, este producto de Mercadona cuenta con un aporte calórico de tan solo 39 calorías, por lo que es un alimento perfectamente adaptable a una dieta que requiera déficit calórico.

Pero el apartado más importante de estos valores gira en torno a las grasas saturadas, que no se encuentran presentes en ninguna forma en este aperitivo. Pero estos valores nutricionales no tendrían tanta importancia si el producto no fuese apetecible, por lo que su otro gran punto fuerte es que se trata de un aperitivo delicioso capaz de saciar el hambre.

Un producto de lo más recomendable que podemos encontrar en Mercadona en packs de 300 gramos por un precio de tan solo 1,50 euros, habiendo encontrado en él el alimento perfecto al que recurrir cuando el hambre aprieta, pero no nos queremos salir de la dieta establecida.