Las sandalias tiradas de precio de Women Secret

El calor ha llegado para quedarse y por eso toca despolvar nuestro calzado de verano si necesitas las típicas sandalias comodísimas para el día a día las tienes en Women Secret con un precio alucinante.

En concreto hemos fichado unas sandalias marrón lazada que son una alternativa ideal para la época más calurosa del año y super ponibles y versátiles. Este modelo de Women Secret en un color camel es una de las mejores opciones ya que este color pega con literalmente todo así que son perfectas para combinarlas con una infinidad de looks y una opción increíble si viajas a algún destino con maleta de mano ya que te irán con todos tus vestidos, conjuntos, blusas, pantalones…

Además es que están tiradísimas su precio original es de 32,99 euros, y que ahora puedes hacerte con ellas por sólo 15,99 euros, ahorrándote un 52% del coste. Estas hechas en TPR en la parte superior y poliéster para la parte inferior, complementándose ambos materiales para ofrecer tanto confort como resistencia a largo plazo. Por lo que aunque las machaques te van a durar intactas todo el verano como mínimo. Las tiras amarillas flúor y la suela de yute, que ponen el punto final a una confección muy cuidada.

Conseguirás elevar tu look, como dicen desde Women secret, ya que estamos ante un modelo muy básico pero con ese toque especial. Por lo que con looks básicos como una camisa con un pantalón vaquero o un vestido blanco quedará increíble. Pero además como tiene un toque y no es un modelo recargado es ideal para combinarlo con estampados como las típicas rallas marineras que tanto nos gustan en verano o con unos lunares que no nos olvidemos que todavía nos quedan algunas ferias por delante.

Estas sandalias de Women Secret son un must absoluto ya que tanto su precio, su diseño, todas las combinaciones que tiene hace que sea ese modelo básico que amortizas cada verano. Además date prisa porque una ganga así no suele durar mucho.