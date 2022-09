Sfera lanza el vestido efecto piel tendencia que la reina Letizia tiene en su armario

Que Letizia Ortiz es una experta a la hora de sacar partido a sus diseños favoritos, ya lo sabíamos, pero ha vuelto a hacer gala de este talento. Nada le hace sombra a una prenda como la suya. Nadie le diría no a un vestido recto de piel como el que le hemos visto en un par de ocasiones porque es de los que siempre sienta bien.

Sfera ha puesto el ojo en uno de los vestidos de la reina de los que más se ha hablado y se sigue hablando cada vez que se lo pone. Así ha lanzado un modelo low cost y similar que está conquistando a más de una, con un efecto piel que le aporta mucho estilo y un corte elegante, es ese vestido para cualquier comida o salida especial, sin que renuncies a la comodidad.

La primera vez que pudimos ver a la reina Letizia con un vestido similar a este fue en ARCO 2019. Con este look, la Reina se coronó y obtuvo el oro de los mejores outfits lucidos en ARCO. Eligió un vestido de cuero de & Other Stories estilo kimono y con cinturón incorporado. Además, la combinación con los salones rosas de Prada no pudo resaltar más perfecta.

No hay duda de que Letizia, como nosotras, tiene un idilio con el efecto piel. Su alma rockera pero elegante y lista para adaptarse a cualquier circunstancia, lo explica todo. Lo hemos podido volver a ver este mismo verano, en junio, para los Premios Retina Eco 2022.

La reina recuperó de su armario un vestido de cuero negro de estilo kimono, es decir, con escote pico, mangas murciélago y cintura extra marcada con un cinturón que termina con un aro plateado. Letizia ha combinado el vestido con unas sandalias que, la verdad, son ideales. Negras y con brillo, tienen unos originales nudos en la zona delantera.

Un vestido de Sfera para ir como una reina

No dudamos que este sea uno de los vestidos más buscados de Sfera después de el boom que ha causado el efecto piel entre la Reina de España, pues se trata de un diseño midi, de mangas cortas y cuello redondo, con detalle de cinturón, bajo con abertura y cierre trasero con cremallera invisible.

Muy buena estructura, ajustándose a la figura con mucha precisión. Este vestido tiene un patrón más recto y ceñido a la silueta que el de Letizia que se caracterizaba, entre otras cosas, por sus volúmenes.

También cuenta con costuras marcadas en los hombros, que brindan un aspecto recto y elegante para llevar con el mejor de los estilos. Este vestido además es de mangas cortas y ajustadas, de borde fino y liso que se mantienen ajustadas a los brazos.

Disponible en una gama de tallas que van de la S a la L, el momento de fichar este vestido tan ideal es ahora o nunca porque está siendo un auténtico éxito en ventas y no tardará en agotar stock.

Si te ha gustado, date prisa, sigue los pasos de Letizia y ves a buscarlo en cualquiera de las tiendas físicas de Sfera, en su página web o en El Corte Inglés por un precio de 39,99 euros.