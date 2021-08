Shein tiene las medias con las que Selena Gómez ha destrozado el contador de Instagram en su reportaje para Elle

Selena Gómez es la mujer más seguida de las redes sociales con un total de 253 millones de fans, muy de cerca le siguen las Kardashian. La estadounidense tiene un largo currículum a sus espaldas a pesar de su temprano edad.

Empresaria, productora, actriz y cantante. La joven ha concedido una nueva entrevista para la revista Elle, donde ha posado con un ‘look’ de infarto que se ha viralizado en Instagram y unas declaraciones que no se han quedado atrás.

La artista ha confesado que padecía un trastorno bipolar. “Me quité un peso de encima cuando lo descubrí. Respiré hondo y me dije que está bien, que esto explica muchas cosas”, ha explicado ella. Sus últimos años no han sido fáciles, pero ella sabía que estaba ayudando a muchísima gente, por eso comparte su historia.

“Mi lupus, mi trasplante de riñón, la quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por desamores muy públicos… Todas estas cosas deberían haberme derribado”, ha comenzado relatando en la entrevista la intérprete del álbum Revelación.

“Cada vez que pasaba por algo, me decía: ‘¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar? Vas a ayudar a la gente’. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Podría haber habido un momento en el que no fuera lo suficientemente fuerte y hubiera hecho algo que me hiciera daño”, ha contado ella.

En 2014 fue diagnosticada de lupus, en aquel momento empezó a buscar información sobre tratamientos para la salud mental y fue entonces cuando los medios asumieron que había asistido a rehabilitación.

“Ni siquiera sé lo que realmente creían que estaba haciendo: drogas, alcohol, correr, ir de fiesta. La narrativa fue tan desagradable”.

Como ya confesó en más de una ocasión, las redes sociales fueron un arma de doble filo. En ese momento no la ayudaban. “He pasado años de mi vida tratando de parecerme a otras personas. Veía una foto y decía: ‘Dios mío, ¿por qué no soy así?’. Nada de eso fue bueno para mí”.

En 2017 borró sus cuentas y en 2018 las recuperó, pero en esta ocasión quién las manejaba era su asistente personal. “De repente tuve que aprender a estar conmigo misma. Eso era molesto, porque antes podía pasarme horas mirando la vida de los demás. Cuando mis amigos tienen algo de lo que hablar, me llaman”, ha admitido la intérprete de Lose You to Love Me.

Hace unos meses habló de su trastorno bipolar. “Fui a uno de los mejores psiquiátricos, McLean Hospital (Massachusetts, Estados Unidos), y me di cuenta de que, después de años de pasar por muchas cosas diferentes, esto es un trastorno bipolar”.

