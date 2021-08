Si pesas 60 kg o menos, Decathlon tiene a precio de chollo la moda del verano que está arrasando España de punta a punta: cabe en una mochila

El verano es la época más deseada por sus altas temperaturas, más horas de sol, la playa, la piscina, y especialmente las vacaciones. Sin embargo, también es la temporada que más rápido pasa. Cuando nos queremos dar cuenta ya tenemos de nuevo en televisión el anuncio de ‘la vuelta al cole’. Por este motivo, hay que aprovechar al máximo estos meses. Decathlon quiere que te lo pases en grande y por eso te trae el producto estrella de la temporada.

La tabla de surf hinchable que podrás guardar en casa sin ocupar espacio

Seguro que se lo has visto este año en la playa a más de una persona y te encantaría tener una, pues está en Decathlon. Es una tabla de paddle surf hinchable. Sí, el deporte de moda, ese que ha conquistado a la mismísima Shakira. Es de la marca deportiva Itiwit. Está fabricada para un nivel de iniciación y lo mejor es que es hinchable. Eso es lo que la ha hecho ser el producto más demandado. ¿Qué hago con la tabla? Es la pregunta que se hacen muchos. ¿Dónde la guardo? No me cabe en casa. Tranquilos, esta sí.

“Nuestro equipo de apasionados ha desarrollado esta SUP para practicantes de travesía en iniciación de MENOS DE 60 kg, para salidas de media jornada. Una stand up paddle (SUP) hinchable ligera, estable y fácil para pesos inferiores a 60 kg, para pasear o surfear en olas pequeñas. También para niños. *Incluye tabla, leash y quilla”, informan desde la web de Decathlon.

Su precio actual es de 199,99 euros. Forma en punta, polivalente, apta para el paseo y las olas pequeñas. Tan solo pesa 7 kilos, así que es fácil de transportar, así como de guardar. Es ideal para personas que pesen menos de 60 kilos. Aguanta un peso de 190 kilos. Tarda en inflarse unos 4 minutos aproximadamente. Construcción en Drop Stitch y PVC pegado, robusto y resistente a los golpes. Su puente de espuma la dota de confort y adherencia.