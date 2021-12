Si quieres ir a la última tendencia, H&M tiene una americana corta que hay que llevar con pitillos o leggings y que lo está petando

Algunos estilos siempre tienden a volver. H&M está consciente de ello, por eso ha presentado una americana corta que va bien con pitillos o leggings. Te hablaremos acerca de la más reciente tendencia en el mundo de la moda, algo que han impuesto las celebridades más conocedoras del tema.

Los pitillos y leggings quedaron desterrados del guardarropa de muchas personas. Con la llegada de los pantalones mom jeans, wide leg, straight, boyfriends y otros, los skinny han ido perdiendo adeptos. Sin embargo, hay que destacar que la mayoría tiene o ha utilizado estos pantalones ajustados. Y, en realidad, es una de las mejores prendas para resaltar la figura y sentirse poderosa. Así que, aunque ahora no se usen tanto, seguramente conservas un par (o más) de ellos. ¿Y cómo le puedes sacar el máximo provecho para variar tus looks diarios? Con la americana de H&M, una gran opción para vestir bien y no sucumbir ante el frío de este invierno.

Americana corta

La americana de H&M que llevan las mejores vestidas

¿Por qué una americana se ha vuelto tan popular? Pues se trata de un modelo de corte recto, con solapas de pico y cropped. También tiene brechas en los puños y está forrada. Es un diseño poco convencional, ya que no tiene cierres o botones. En realidad, es como una reinvención de la clásica americana. Eso sí, sin abandonar sus principios y siendo bastante conservadora. Le quedará bien a muchos tipos de cuerpos y estaturas, por lo que resulta una elección asegurada para todas.

Las fashionistas la han vuelto más popular con su épica combinación con skinny jeans y leggings. Es un look completamente lógico, puesto que le resta algo de formalidad a la americana. Se convierte fácilmente en un conjunto casual y glamuroso. Incluso, para añadir más interés, se utilizan botas cowboy o mosqueteras.

H&M ha brindado la clave perfecta para verse fabulosa. Si te decides por la americana, estarás en un selecto y privilegiado grupo de la moda.