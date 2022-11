Springfield apuesta por el estilo más cozy con este abrigo cruzado que ha marcado tendencia

La lana ha vuelto a las nuevas colecciones de muchas marcas y cadenas de ropa. El estilo cozy vuelve a ser de lo más vendido de esta temporada y es que su aspecto acogedor le da un toque desenfadado y casual a los outfits. Las modas siempre vuelven y se ha demostrado en las nuevas colecciones de invierno en cadenas como Springfield.

Como hemos señalado, Springfield no ha sido menos y ha querido unirse a esta tendencia con un abrigo de lana negro que no puede faltar en tu armario esta temporada. Si buscas lo último en comodidad y estilo, no te pierdas esta prenda que gana en calidad y elegancia.

El abrigo más cozy de Springfield para esta temporada

Se trata de un abrigo cruzado confeccionado con tejido de poliéster con un cuello de solapa y manga larga. Cuenta con dos bolsillos en los laterales y se cierra con dos botones negros al estilo clásico de los abrigos de tela. Tiene una abertura en la parte baja de la espalda que le da un toque elegante.

El abrigo de lana de Zara

Los botones de la parte central le dan ese estilo cruzado que aporta sobriedad y elegancia a la prenda. La tela está compuesta por un 100% de poliéster, un material resistente y duradero. Está disponible en todas las tallas en color negro, verde pastel o marrón y podrás adquirirlo por 59,99 euros tanto en tiendas físicas como en online.

Una opción de Springfield perfecta para reforzar tu fondo de armario en esta temporada otoño-invierno, una de esas prendas que no pueden faltar en tu colección y que te vendrá genial tanto para uso diario con looks más desenfadados como para esos outfits más elegantes en ocasiones especiales.

Como bien hemos dicho, es una prenda de lo más práctica y combinable, perfecta para todo tipo de ocasiones y que podrás ponerte tanto con unos vaqueros como con unos pantalones de pinzas o incluso con faldas o vestidos. Se convertirá sin duda en una de tus prendas estrellas de cara a esta temporada.