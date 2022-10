Marta López se suma a la tendencia que marca el street style otoñal: las zapatillas Veja

Las deportivas son un calzado atemporal. Aportan comodidad y estilo a casi cualquier look: ya sea para ir a la universidad, a la oficina o a una cena en pareja. Si pensamos en zapatillas, se nos vienen a la cabeza firmas como Adidas, con la Stan Smith; New Balance, con el modelo 327 o las imbatibles Taylor All Star de Converse. Sin embargo, no podemos dejar a un lado a Veja, una marca francesa que ha revolucionado el mercado del calzado deportivo.

Desde hace unos meses, los que seguimos la moda a través de las redes sociales, hemos visto a muchas it girls con estas deportivas en su armario. Primero se las vimos a Kate Middleton. Después a Tamara Falcó. Más tarde a Sassa de Osma. El boom de la marca Veja se basa en que son el equilibrio perfecto entre sostenibilidad, confort y estilo. Y por ello Marta López tampoco ha podido resistirse y ya se ha hecho con un modelo que, además, combina con absolutamente todo.

Zapatillas Veja V-10

Su diseño, básico y limpio, se reconoce fácilmente porque lleva la ‘V’ de ‘Veja’ en el lateral en diferentes colores y materiales. Las suelas de estas sneakers son elaboradas en un 60% con caucho salvaje del Amazonas adquirido directamente a los seringueiros.

Las de Marta López son un básico de fondo de armario. Unas zapatillas que te quedarán ideales con unos jeans y una camiseta básica, pero también son perfectas para combinar con una vestido de verano o incluso con unos pantalones de vestir.

Ella lleva el modelo ‘V10 LEATHER’, con el fondo blanco y el logo en color negro. Es uno de sus modelos más icónicos los hay en varios colores. Pero en este es un de los más bonitos y ponibles porque pega literalmente con todo. Están realizadas con piel libre de cromo, materiales pesados o ácidos. Y los procesos de teñido se realizan con un 40% menos de agua y un 80% menos de sal.

Se venden en la página web de Veja y tienen un precio de 140 euros y en las tallas de la 35 a la 48.