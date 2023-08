¿Un televisor inteligente por menos de 175 euros? Existe y está en Carrefour

Carrefour es una de esas plataformas que, a lo largo de los últimos 15 años, han asistido de forma directa al avance tecnológico que algunos aspectos de nuestro día a día han experimentado en los últimos años. Un avance que se hace especialmente visible en aparatos como los televisores, que poco o nada tienen que ver con los que había por entonces.

A principios de siglo, los modelos de tecnología puntera que se comerciaban en Carrefour eran televisores de tubo, que por aquel entonces, representaban una tecnología sin igual. A día de hoy, parece imposible no solo pensar en un televisor que no tenga una pantalla plana, pero no solo eso, sino que, además no sea un televisor inteligente, existiendo una enorme variedad de modelos en la cadena francesa.

Carrefour te brinda la tecnología actual a un precio irrisorio

Casi todos los modelos que podemos encontrar en plataformas como Carrefour actualmente cumplen estas características. Pero lo cierto es que, si echamos un ojo a los modelos más modernos, la mayoría cuentan con un precio totalmente restrictivo, que no las hace aptas para todos. No obstante, siempre hay excepciones. Y en Carrefour lo demuestran de la mano del televisor TCL Smart TV de 32 pulgadas.

El televisor TCL Smart TV de 32 pulgadas. Foto: Carrefour.

Un modelo que resulta una opción perfecta para actuar como un televisor complementario, para estancias como la cocina o las habitaciones, sin alcanzar una gran pulgada, pero con unas prestaciones lo suficientemente buenas como para disfrutar de todo tipo de contenido. Algo que queda más que claro al echar un ojo a la calidad de imagen HDR con la que cuenta.

Por otro lado, de la mano de un procesador Quad Core, se trata de un modelo que saca el máximo partido a todas las prestaciones Smart TV, que aprovecha al máximo gracias a un sistema Android TV, compatible con todas las plataformas de vídeo en streaming, entre las cuales se encuentran Netflix, HBO…

A todo esto se le suma un diseño de lo más atractivo, ya que cuenta con dos entradas HDMI que brindan al modelo también una conectividad de lo más accesible, ya que podremos conectar hasta dos elementos externos al mismo tiempo. Y todo ello, además, lo podréis encontrar en la web de Carrefour por tiempo limitado a un precio de risa: podrá ser vuestra por un precio de tan solo 173 euros.