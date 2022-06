El traje de Massimo Dutti de Tamara Falcó con el que no pasarás calor

Con el calor vestirnos para eventos donde tenemos que ir muy arregladas es algo que se nos complica y más con una ola de calor como la que hay ahora mismo en España. Pero una de las celebrities de nuestro panorama mediático Tamara Falcó nos ha descubierto el traje de Massimo Dutti con el que ir perfecta y no morir en el intento.

Leer más: Este traje de Mango es perfecto para la oficina y para el afterwork

La hija de Isabel Presley no para un momento y entre sus apariciones públicas constantes nos ha dejado una en la que recogía las llaves de su nueva casa enfundada en un traje color beige de Massimo Dutti. Este traje esta compuesto por una americana de lino con cuello con solapa de muesca, dos bolsillos con solapa, puño de cuatro botones y una abertura en la parte posterior. Esta fabricado en nuestro país vecino, Portugal y tiene un precio de 129 euros.

El pantalón está confeccionado también en tejido 100% lino, tiene un corte recto, dos bolsillos laterales y trabillas para el cinturón. Pertenece a la colección CARE FOR FIBER por lo que el 100% del lino es de cultivo europeo. Este lino se cultiva de forma natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. Su producción se realiza en Europa siguiendo el estándar de European Flax de European Confederation of Flax and Hemp (CELC). Su precio es de 69.95 euros.

Ha sido en un acto de recogía de las llaves de su nueva casa cuando Tamara Falcó lucio este traje. Se compró en 2020 un ático realizado por el estudio de arquitectura de Joaquín Torres, A-Cero. Su nueva propiedad consta de cuatro dormitorios, tres baños y una amplia terraza en un residencial. Lo que no sabemos es si se irá a vivir con su novio o no.

Pero lo mejor que nos deja este acto al resto de mortales que no tenemos ese ático es la posibilidad de copiarle el look ya que el ático esta más complicado. Este traje de Massimo Dutti es ideal para ir a la oficina o para una comunión o un bautizo.