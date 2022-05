El traje pijo de Zara, el comodín para todos los eventos primaverales

El calor trae muchos saraos y fiestas y una buena apuesta para ellos son los total look tan en tendencia y si a esa tendencia le sumamos los print estampados que tanto se llevan tenemos la combinación perfecta. Y en Zara podemos encontrar esta unión. Una formula super estilosa que se convierte en esos fondos de armario que no usamos en el día día con asiduidad pero que nos salvan en cualquier ocasión más especial.

Esta combinación de Zara es un traje estampado a conjunto lo que significa que es un dos por uno total, ya que junto es una opción ideal para ocasiones especial pero por separado se puede usar para el día normal. En concreto este conjunto de Zara esta compuesto por una blazer de cuello solapa con manga larga y hombreras. Tiene bolsillos en la parte delantera con solapa y cierre frontal cruzado con botones. El precio de esta chaqueta es de 45,95 euros.

En cuanto a la otra parte del conjunto es un pantalón de tiro alto con bolsillos delanteros y pernera ancha. Con un cierre frontal con cremallera y con botón interior y gancho metálico. El precio de esta prenda es de 29,95 euros. Este conjunto de Zara con estampado multicolor estilo ‘patchwork’ no puede ser estar más en tendencia y ser más estiloso.

Al ser un conjunto muy ligero tiene una gran versatilidad el total look con unas zapatillas clásicas estilo Veja o las míticas Stand Smith de Adidas y una camiseta básica debajo puede ser un look muy divertido para la oficina o un día con amigas. Pero también es perfecto para ocasiones que requieren un dress code más arreglado. Si es un sarao con amigos unos mules en negro pueden quedar ideal o en un color más neutro con bolso también en esas tonalidades ya que para ese tipo de ocasiones con un traje tan llamativo es mejor usar accesorios más sencillos. Siempre se dice que menos es más.

Pero si eres muy arriesgada o quieres usarlo en una ocasión más especial unos zapatos de tacón en tonos naranjas con un bolso a juego y un moño alto desenfadado es un acierto asegurado. Spolier: puedes encontrar esos accesorios también en Zara.