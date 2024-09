No caigas en la trampa: esto dice la OCU sobre los enchufes ahorradores de energía

A lo largo de los últimos años, la subida de los precios en la electricidad ha alcanzado límites que muchos no pensaban que fuera posible. Por ello, año tras año, las facturas de la luz han ido creciendo de forma exponencial, hasta el punto de convertirse en gastos difíciles de asumir para miles de hogares.

Por ello, y en vista de que hablamos de una subida que difícilmente cesará en algún momento, diversas marcas han puesto la tecnología a disposición del usuario con el objetivo de ayudarle a ahorrar una cantidad considerable de dinero al final de cada mes. El ejemplo perfecto de ello son los enchufes ahorradores de energía, un producto que promete ser vital en la lucha contra la subida de precios. Pero, ¿lo es?

La OCU dicta sentencia contra los enchufes que prometen ayudarte a ahorrar

La premisa es sencilla: estos enchufes tratan de eliminar los picos de tensión de red, lo cual, tal y como aseguran sus desarrolladores, puede conllevar en un ahorro de hasta el 90% en la factura de la luz al final de cada mes. Esta simple promesa ha llevado a miles de personas a hacerse con su propio dispositivo en webs como Amazon. Sin embargo, si eres uno de esos que se ha dejado llevar por la histeria colectiva, la OCU tiene malas noticia para ti.

Y es que tal y como asegura la propia Organización de Consumidores y Usuarios no solo es que no te ayuden a ahorrar, sino que encarecen el precio de la factura final. Pero, ¿por qué? Estos enchufes ahorradores, que se venden en forma de pequeños condensadores, buscan eliminar los picos de tensión de red. Sin embargo, es importante recalcar que los contadores domésticos no contabilizan esta energía residual, por lo que no hay que pagar por ella.

Esto quiere decir que todo el proceso llevado a cabo por estos enchufes, que buscan devolver la energía reactiva a la red general para que no sea consumida, no sirve para nada. Pero es que, además, desde la OCU aseguran que no solo es que no sirva para ayudarte a ahorrar en tu factura de la luz, sino que, además, la encarece, ya que enchufarse a la red eléctrica consume energía.

Las alternativas propuestas por la OCU a estos enchufes

Si a este gasto al final de cada mes le sumamos la cifra de entre 15 y 30 euros que cuestan estos dispositivos, no solo no ahorraremos, sino que haremos una inversión por la cual tendremos que seguir pagando con el paso del tiempo. Por ello, el veredicto de la OCU es claro: no te dejes engañar por estos enchufes.

Sin embargo, también han querido hacer hincapié en las vías para ahorrar en la factura de la luz. Es cierto que absolutamente nadie puede escapar de la subida de los precios en las facturas eléctricas de la que todos estamos siendo testigos, pero la elección de una buena tarifa puede ser decisiva a la hora de llevar a cabo un ahorro efectivo al final de cada mes.