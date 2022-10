Vans x Stranger Things se unen para una nueva colección antes del estreno de la quinta temporada

Ya han pasado algunos meses desde el estreno del final de la cuarta temporada de Stranger Things, pero la serie sigue siendo tendencia en muchos lados y en particular por esta nueva entrega. Y para aprovechar el momento de auge, la reconocida empresa de zapatillas Vans ha lanzado su colaboración con la serie.

La colección en sí está inspirada en todas las temporadas y en los personajes de la serie, pero los diseños nos hacen pensar que habrán muchos modelos con referencias a la cuarta temporada. Esta no es la primera vez que Vans lanza productos de la serie, pero sí es la primera vez que los diseños y guiños son muy puntuales a la trama de las temporadas.

Leer más: Este bolso shopper de Tous cuesta menos de 70 euros en El Corte Inglés

Colección Vans x Stranger Things

Se trata de un lanzamiento de 4 modelos de zapatillas, encabezado por Sk8-Hi, las Slip-on, no podían faltar las Authentic y el Style 36. No existe ningún cambio en el diseño original de las zapatillas, pero no podemos negar que cada una ofrece un estilo distinto al presentar diferentes gráficos en el textil, entre los que se incluyen un estampado del Upside Down, The Hellfire Club, y por supuesto, los protagonistas de la serie.

Empezamos por las Sk8-Hi Reissue, conocidas como las botitas de Vans, que tienen un estampado inspirado en el «mundo al revés» de la serie. Se caracteriza por las palas de ante afelpado con estampados de zarcillos de alta densidad, un estampado serigrafiado reflectante de Demogorgon y una suela transparente que da la impresión de estar mordisqueada por alguno de los monstruos que aterrorizan a nuestros jóvenes héroes.

Algo que no podía faltar en la colección eran guiños a uno de los personajes más queridos de esta ultima temporada: Eddie Munson. Este metalero amante de Dungeons and Dragons y creador del Hellfire Club inspiró el cambio del modelo Old Skool. Tenemos un estampado con calaveras, hachas, estrellas y garabatos, de lo más Eddie Munson.

Si te gustaría hacerte de un par de las Vans x Stranger Things, puedes hacerlo por medio de la página web oficial de la marca y adquirirlas desde un precio inicial de 110 euros.