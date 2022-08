La versión saludable de una guarnición de Mercadona que recomiendan expertos del mundo del fitness

Dentro del ámbito de la alimentación, existen varios supermercados entre los que podemos elegir a la hora de conformar nuestra compra semanal. Sin embargo, si hay uno que destaca por encima del resto, debido a la extensa oferta con la que cuenta en su catálogo, ese es Mercadona. Y es que la cadena valenciana cuenta con una leal masa de clientes que siempre llevan a cabo ahí sus compras.

Dentro de todo lo que engloba la enorme oferta del catálogo del supermercado de Juan Roig, destaca la enorme variedad con la que cuenta. Y es que, a la hora de ofrecer unos y otros productos, Mercadona tiene en cuenta a todos y cada uno de sus clientes, sean cuales sean sus gustos o sus necesidades alimenticias.

Como no podía ser de otra forma, en Mercadona se tiene en cuenta las necesidades de aquellas personas que llevan a cabo cualquier tipo de dieta. Y es que la gama de productos dietéticos de la cadena valenciana es amplísima. Pero no es la única virtud de Mercadona, sino que también cuenta con alimentos no dietéticos adaptados a una alimentación saludable.

La guarnición favorita de muchos, ahora en versión saludable

Uno de los alimentos que levantan pasiones entre muchos, pero que se queda fuera de muchas dietas por contar con unas propiedades no muy saludables, son las patatas fritas. Un producto que, por lo general, cuenta con altas dosis de grasa. No obstante, las patatas ultracongeladas de corte grueso de Mercadona ofrecen a sus clientes una versión más saludable de este clásico producto.

Un alimento que incluso recomiendan algunos expertos del mundo del fitness debido a sus características. Unas características que empiezan destacando por sus ingredientes. Y es que, a diferencia de las patatas fritas congeladas, este producto de Mercadona cuenta con un 97% de patata y tan solo un 2’5% de aceite. Un hecho que ya, en primer lugar, hace destacar este producto de Hacendado respecto a otras patatas.

También se refleja la gran diferencia respecto a otras patatas fritas en sus valores nutricionales. Tal es así, que, por cada 100 gramos de producto, el aporte calórico se reduce tan solo a 122 calorías, una cifra muy por debajo de lo que se suelen encontrar estos productos congelados.

Otra de las grandes virtudes de estas patatas de Mercadona son las diversas formas en las que se pueden cocinar. Y es que podemos optar por hacerlas a la sartén o con una freidora, ya sea de aceite o de aire, así como por hacerlas al horno, optando así por una vía aún más saludable.

Un producto que evidencia el poderío de la cadena valenciana frente a la gran mayoría de supermercados, y que podemos encontrar en los lineales de Mercadona en bolsas de 1 kilogramo, por un precio de tan solo 1,30 euros.